La corsa di Massimo: 47 chilometri con l’Africa nel cuore

Detto, fatto! Il 57enne fanese Massimo Sabatinelli (di professione educatore in appartamento protettoutenza psichiatrica) l’aveva annunciato sulle colonne di questo giornale prima di partire per l’Africa e lo ha fatto, compiendo un’impresa superiore a quanto preventivato. Sabato 11 novembre, il volontario della Ong L’Africa Chiama partito per un periodo di volontariato breve in Tanzania, ha infatti partecipato alla Serengeti Safari Marathon, manifestazione podistica di 42 chilometri, la più importante della Tanzania che si svolge all’interno del Parco Nazionale Serengeti, nel cuore di quello Stato. Lo ha fatto per trasmettere un messaggio importante.

"L’idea della maratona è nata per dimostrare che qualsiasi obiettivo è possibile, basta perseverare e continuare ad andare avanti nonostante le difficoltà" così come riportava la maglietta de L’Africa Chiama con cui ha partecipato alla maratona. Ma la maratona da 42,195 chilometri è diventata una ultramaratona di oltre 47 chilometri a causa della deviazione di percorso dovuta alle forti piogge che avevano interessato l’area nella notte precedente. Nonostante il terreno infangato e il clima avverso, Massimo l’ha portata a termine col sorriso e soprattutto con l’Africa nel cuore.

ti.pe.