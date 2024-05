La corsa per le firme. Il centrodestra è primo

"Alle 7,15 eravamo fuori dalla porta del Comune: Forza Italia, Udc, Noi Moderati. Siamo stati i primi a presentare la lista". Il sorriso di Alessandro Di Domenico (Udc) e Mauro Ruggieri (Fi) è pieno, nonostante la levataccia. Alle 8,37, con tutto il plico affidato, senza intoppi, agli Affari generali del Comune, li abbiamo trovati, rilassati, davanti alla macchinetta del caffé in Comune. La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno, alle ore 12 del 29º giorno, antecedenti la data della votazione. Votando il 9 giugno, la legge dà tempo fino ad oggi alle ore 12, ma per 14 liste su 15 è stato saggio muoversi per tempo. Alle 18 di ieri solo “Il Faro“ non aveva depositato i documenti. Già dal mattino dieci liste su 15 avevano depositato gli incartamenti. Nell’ordine Forza Italia, Spazi Liberi, Pesaro Svolta, Pesarò, Vieni Oltre, Forza Pesaro, M5s; Avs, la civica di Biancani e quella Pd. "E’ stato meglio perché chi prima arriva, meglio alloggia", ha sintetizzato la capolista di "Pesaro Svolta", Giulia Marchionni.

In effetti il segretario generale, Claudio Chianese ha constatato che prima delle ore 8, già cinque liste erano pronte, carte alla mano, a depositare i documenti. Avvocato a cosa si deve questa “fregola“? "Per partecipare alle elezioni – dice Marchionni, in fila come dal dottore, con l’orecchio teso verso la porta degli Affari generali – ogni lista ha dovuto validare almeno 200 sottoscrizioni di elettori. Se qualcuno di questi si è segnato in due liste, la prima lista in ordine di orario, conserva il nome che dovesse risultare anche altrove, in altre liste, cioè". La cosa non è banale perché vuol dire che con 15 liste che partecipano alla competizione – da fine aprile, da quando cioè è uscito il decreto sui comizi elettorali – i delegati di lista hanno setacciato la città raccogliendo almeno 3000 firme. "La lista che si vede sottrarre il nome perché duplicato deve individuarne uno alternativo – spiega Gastone Balestrieri, delegato Pd, un veterano delle consultazioni, con quattro tornate sulle spalle, da Ceriscioli in poi –. Per questo di solito di nomi se ne raccolgono anche 230. Non troppe, però. Mai 400: sarebbe un lavoro di verifica titanico per gli uffici che devono controllare nome per nome". Ecco perché in questi giorni, anche al supermercato, può esser capitato di essere stati avvicinati anche da più di un candidato per mettere la firma a sostegno della presentazione di quella e di quell’altra lista. "La caccia è stata febbrile – dice Luigi Tagliolini di Alleanza Verdi Sinistra –: a noi la firma ce l’ha messa un ex sindaco". E comunque, corsa o non corsa, ieri, la mattinata è stata “bruciata“ dietro la prima fase di verifiche. "Fortuna ho preso la mattina libera dal lavoro", commenta Mattia Galeazzi, delegato M5s. Di Domenico e Ruggeri scuotono la testa: "La burocrazia è tantissima". Mila Della Dora alle 7 era a dare un saluto alla biciclettata del Parkinson e in Comune alle 10,30 è arrivata con la figlia più piccola. "E’ una fase delicatissima: necessario esserci". Trepidanti tre candidati sindaci – Pia Perricci, Marco Lanzi e Fabrizio Oliva – hanno atteso lo svolgere degli eventi ben oltre le 11. Lanzi e Perricci sorridono, ma ammettono che la competizione è sorpattutto sul piano della resilienza fisica. "Lavorare e contemporaneamente correre da sindaco – dice l’avvocato penalista Perricci che la sera stessa ha l’evento pubblico di presentazione della lista e del programma – è tosta". "Ma questo è niente –ride Balestrieri –. I comunisti, quando ancora gli spazi elettorali nelle schede e sui manifesti non avvenivano per sorteggio come oggi, davanti al tribunale vegliavano anche per due notti. Ricordo tra tutti Nello Cardinali. L’obiettivo era trovarsi per primi all’apertura del Tribunale, il giorno della registrazione delle liste e poter scegliere la posizione migliore, quella solita, utile a non confondere l’elettore perché bastava dirgli: non ti puoi sbagliare, vota il primo simbolo, in alto a sinistra". Altroché oggi, quando ci troveremo, dopo le Europee, a leggere articoli semiseri sui 42 modi per scrivere il nome della Schlein.

Solidea Vitali Rosati