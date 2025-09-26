La Corte dei conti sul Rof. Ma è un colpo di bacchetta

Rossini Opera Festival, anno 2017: i conti tornano, ma le carte no. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, ha dichiarato irregolare il conto giudiziale 2017 della Fondazione, senza però muovere alcun addebito all’economo dell’epoca. In pratica: la gestione di cassa non rispettava le regole, ma nessun euro è sparito. L’occhio dei giudici si è fermato sulla cassa economale, il fondo destinato a spese minute come bolli, missioni e spedizioni. Nel 2017 non esisteva un limite massimo di contante e, soprattutto, parte degli incassi di biglietteria e libretti di sala veniva trattenuta per coprire spese urgenti, anziché essere versata subito in Tesoreria. Una prassi che la Corte definisce rischiosa: mescolare entrate e uscite mina la trasparenza e rende i controlli meno efficaci. "Il magistrato istruttore – si legge nella sentenza – ha rilevato che l’importo massimo spendibile con fondi della cassa economale non risultava prestabilito né dal regolamento economale né da una delibera del Cda dell’Ente, determinandosi così una discrezionale lievitazione del budget a disposizione dell’economo".

E inoltre: "nella gestione di un fondo economale dev’esservi una netta distinzione tra entrate e uscite, trattandosi di un principio fondamentale, volto a garantire trasparenza, efficienza ed adeguato controllo; la commistione di diversi flussi, ovvero l’utilizzo indiscriminato delle entrate per coprire le uscite, senza una precisa contabilizzazione, può comportare una serie di rischi in termini di perdita di tracciabilità, di difficoltà di rendicontazione e di possibili frodi". Sul piano formale, il conto 2017 è arrivato a destinazione con sette anni di ritardo e pure con un modello contabile sbagliato. "L’economo – si legge nella sentenza – ha trasmesso il conto all’Amministrazione in data 24 aprile 2024 e, quindi, oltre i 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2017".

Errori che non hanno impedito di verificare la sostanza, ma che la Corte ha stigmatizzato. Nel frattempo, la Fondazione ha corretto la rotta: ha introdotto un plafond annuale di spesa in contanti, vietato espressamente l’uso degli incassi per pagamenti e formalizzato la nomina dell’economo. Il dispositivo finale è chiaro: conto 2017 irregolare, nessun ammanco, spese compensate. Una bacchettata più che una condanna. A smorzare i toni è il direttore generale del Festival, Christian Della Chiara: "Mi sembra veramente che sia una questione di nessun significato: nessun tipo di ammanco o malagestione, al contrario, si sottolinea la corretta gestione, solo una formalizzazione non corretta. Parliamo anche di cose di tanti anni fa, le procedure nel frattempo sono cambiate". Non è la prima volta che la Corte dei conti richiama alla prudenza nella gestione dei denari pubblici in città. Appena due mesi fa, con la delibera 81 del 31 luglio, aveva già acceso i riflettori sui bilanci del Comune di Pesaro (era Ricci), criticando l’uso disinvolto dell’avanzo di amministrazione per coprire spese correnti.