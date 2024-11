“La Corte dei veleni“ sui reali luoghi della storia

Per una mattina il Salone del Palazzo Ducale di Urbania è tornato a vivere i fasti e le storie di quattro secoli fa, quando i successori dei Montefeltro videro svolgersi gli ultimi momenti della storia del Ducato prima della definitiva devoluzione allo Stato della Chiesa nel 1631. Una data preceduta da avvenimenti ancora avvolti nel mistero e raccontati ora con dovizia narrativa nel volume di Giovanni Volponi “La Corte dei veleni“ appena pubblicato da Leardini, ispirato dall’associazione Urbino Capoluogo e sostenuto da Cimas di Urbania che per l’occasione ha festeggiato i suoi successi d’impresa che la vedono ormai leader nella ristorazione di qualità in Italia e quest’anno anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla partnership con il Coni. Alla presenza delle autorità locali e dopo i saluti del presidente di Urbino Capoluogo Giorgio Londei e dei sindaci di Urbania Marco Ciccolini e di Urbino Maurizio Gambini, Denis e Jacopo Sansuini di Cimas hanno ripercorso la storia di un’azienda nata dalla passione visionaria del capostipite che quarant’anni fa preferì seguire i brividi e i fuochi del rischio d’impresa al tepore di un lavoro pubblico, e riscuotere oggi i meritati applausi del pubblico e un omaggio a sorpresa da parte dei dipendenti di quella che è stata definita la loro “seconda famiglia“.

Al termine dell’incontro, Giovanni Volponi ha illustrato la trama e i personaggi principali del romanzo di cui poi è stato fatto omaggio a tutti i presenti. Buffet finale offerto naturalmente da Cimas nel cortile del Palazzo che risplendeva di un sole novembrino frizzante quanto il prosecco col quale si è brindato alle fortune dell’azienda urbaniese e dei romanzi storici che attualizzano il passato del Ducato.