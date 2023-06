La Corte malatestiana si risveglia "Dopo otto anni tornano gli eventi"

di Tiziana Petrelli

Dopo 8 anni esatti riapre agli eventi la Corte Malatestiana, con un ricco cartellone al via già da domenica. L’aveva chiusa (tra le polemiche dei commercianti e della città) l’allora assessore alla Cultura Stefano Marchegiani che aveva sognato per quell’ampio spazio interno al palazzo malatestiano una funzione "di più ampio respiro" rispetto a quella "statica e concessa con il contagocce" dall’impianto teatrale che aveva fatto smantellare.

A riaprirlo ora è l’attuale assessore alla Cultura Cora Fattori, che con Marchegiani ha formato il gruppo consiliare ‘Azione + Europa’. "Allora l’allestimento andava tolto, perché era eccessivamente invasivo (e ammalorato, ndr) - ha esordito la Fattori, difendendo quella scelta -. Adesso lo riapriamo in punta di piedi, perché non verrà ripristinato il palco, ma useremo allo scopo il palco naturale presente. Rispettando il luogo, poi, acconsentiamo a una capienza massima di 200 persone, nonostante la possibilità di arrivare fino a 600. In città abbiamo infatti altri contenitori più grossi, come la Rocca e il Bastione. L’unico intervento che stiamo facendo in questi giorni per riaprire, è l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite una rampa di metallo. Speriamo di riuscire a fare altrettanto anche all’interno del Museo, con il benestare della Soprintendenza".

Il progetto per il nuovo Museo è infatti al centro di due dei 15 appuntamenti di cui si compone il cartellone degli eventi 2023 della Corte. "Il concept del Museo - ha annunciato la Fattori - verrà illustrato martedì 18 luglio e giovedì 31 agosto. Domenica partiamo invece con il primo appuntamento di Umanesimo Artificiale (replicato il 26 agosto), musica elettronica ma non sarà una discoteca. Si prosegue con le ‘Giornate dell’archeologia’ per scoprire gli scavi di Vitruvio in programma il 15 giugno e 4 concerti Pop dell’Orchestra Sinfonica Rossini che curerà anche due appuntamenti di ‘Il bel canto ritrovato’. Completano il cartellone la performance dell’artista Simone Pontieri per ‘Impronte Femminili’ il 21 luglio e il concerto dell’Orchestra mosaico, formata dai ragazzi e i bambini del Fano Jazz".

Dopo il tramonto del progetto che all’interno della corte sognava dei giardini all’Italiana (un sogno che l’allora preside dell’Agrario Cecchi si era addirittura proposta di realizzare gratis, in cambio di una sede fanese per il suo istituto in forte espansione di iscritti) collegati con i Giardini Leopardi, si torna quindi alle origini… ma ridimensionate. Perché nel frattempo l’amministrazione comunale ha ampliato la capienza della Rocca e del Bastione Sangallo, dandoli in gestione alle associazioni. Non aveva ottenuto il finanziamento per "Parchi e giardini storici" neanche il progetto da 1,8 milioni di euro.