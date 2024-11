La creatività italiana . Stasera scopriamo perché vince anche in cucina

Questa sera alle 18, nel Salon Nobile di Palazzo Gradari, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna "La cucina delle idee - Progetto, creatività, inclusione". Un ciclo di tre incontri che identificano le trasformazioni dello spazio cucina da luogo funzionale a spazio multiculturale e performativo. Dopo le due serate su ’Cucina e progetto’ (tenutasi il 12 settembre) e ’Cucina e Gen Z’ (lo scorso 11 ottobre) la rassegna, organizzata dalla rivista Interni e dalla Scavolini Cucine, si conclude affrontando il tema del ’Made in Italy e internazionalità’. Ai saluti di Gilda Bojardi (Direttore del Sistema Interni), Fabiana Scavolini (Amministratore Delegato della Scavolini) e Daniele Vimini (vice-sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro) faranno seguito gli interventi di Luca Nichetto (Founder e Creative Director Luca Nichetto Design Studio AB), il maestro Paolo Icaro (artista tra i più rappresentativi del secondo Novecento) e Francesco Zurlo (Preside della Scuola del Design Politecnico di Milano). Modera la serata la giornalista Patrizia Catalano.

Il progetto si sviluppa attorno al tema della cucina come fucina di creatività, trasformazione, innovazione. Nei suoi anni di storia, la rivista Interni che celebra anche in questa occasione a Pesaro il suo 70° anniversario, ha documentato e interpretato il cambiamento dell’ambiente cucina, le sue evoluzioni in termini di spazio, di volumetria, di tipologie, materiali, finiture e innovazioni tecnologie. Attualmente si parla di cucina in senso allargato: lo spazio domestico destinato alla conservazione e alla preparazione del cibo si è trasformato in un ‘ambiente multitasking’ punto di relazione del nucleo familiare, cuore e cervello della casa. La cucina è sempre più live, scenario di performance culinarie – non si cucina più solo per necessità ma per un piacere creativo – ed è sempre più living, estensione della zona giorno, diventa un unicum, centro vitale della socialità domestica. La cucina come spazio di elaborazione delle idee è inoltre un concetto che si estende oltre lo spazio domestico: la cucina del ristorante è la casa degli chef che ogni giorno mettono la loro creatività al servizio dei propri clienti. È la cucina delle scuole, in cui si insegna l’arte del fare e dell’inventare. È il luogo dove meglio si conoscono e si incontrano le differenze culturali e sociali, dalle mense per i bisognosi alle cucine delle carceri e dei luoghi di cura. In quest’ultimo incontro il focus sarà sull’eccellenza della creatività italiana, nelle arti e nei mercati stranieri. Oggi il successo del sistema arredo italiano è innegabile, al punto che ora il macrosistema arredamento vale circa 28 miliardi di euro ed esporta ben il 53% dei suoi prodotti, con un saldo commerciale pari a 9,8 miliardi di euro. Secondo i consuntivi 2023 elaborati dal Centro Studi FLA, le esportazioni valgono circa 15 miliardi di euro, mentre nel 2019 si aggiravano intorno ai 12 miliardi di euro.