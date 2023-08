La Croce Rossa di Marotta raccoglie fondi per un'ambulanza

La solidarietà dei marottesi e di tutti coloro che vivono nella Valcesano non abbandona mai il comitato Croce Rossa di Marotta guidato dal cavalier Luciano Seri. Grande il riscontro avuto dalla lotteria indetta dalla Cri in questione per raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza: "consentendoci di raccogliere oltre 10mila euro – evidenzia Seri –. Un’altra immensa dimostrazione di affetto della gente, che riconosce il ruolo che svolgiamo per questa vallata e non solo. A tutti, il nostro grazie. Certo, 10mila euro sono una piccola parte di ciò che serve per comprare un’ambulanza attrezzata, ma sono comunque determinanti e, per questo, ribadisco la nostra gratitudine". Un sentimento corrisposto da tutti coloro che abitano sulla costa e nell’entroterra cesanense, perché il ruolo dei 300 soci e dei circa 160 soci attivi della Cri marottese, che svolgono centinaia di interventi all’anno e garantiscono il presidio sulla spiaggia dal primo luglio a fine agosto, disponendo di 7 ambulanze, 4 pulmini per disabili, una macchina per il trasporto di organi e plasma, 2 taxi sanitari e una moto d’acqua, è davvero importante. Com’è importante il contributo dei tanti che hanno partecipato alla lotteria, che ha espresso questo verdetto: primo premio (crociera per 2 persone) al biglietto 7000; secondo premio (buono spesa da mille euro a Gallo Cucine di Sant’Ippolito) al n. 4367; e terzo (buono spesa da 500 euro da Nettuno Abbigliamento di Marotta) al n. 1927. Gli altri 10 biglietti vincenti sono sulla pagina Fb della Croce Rossa e nelle locandine affisse in tutte le attività marottesi.

s. fr.