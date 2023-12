La Croce Rossa d’Urbino accende il Natale dei bimbi

La Croce Rossa di Urbino ha reso più lieto il Natale di alcuni bambini e famiglie del territorio, tramite tre raccolte giocattoli e libri, donati ai più bisognosi. La prima delle iniziative si è concretizzata a Trasanni, con una giornata di incontro e scambio nei locali della chiesa, messi a disposizione dal parroco, in cui delle famiglie più vulnerabili hanno ricevuto giocattoli nuovi, con tanto di confezioni, regalati da altre. Protagonisti della seconda sono stati gli alunni della scuola elementare di Piansevero, dell’Istituto comprensivo Volponi.

Alcuni hanno portato dei giocattoli propri da regalare (la cui integrità è stata verificata e che poi sono stati sanificati), mentre chi non aveva qualcosa di già pronto da donare ne ha comprati di nuovi. Quest’iniziativa ha fatto molto piacere alla Croce Rossa, perché ha permesso di educare anche al riuso, oltre che all’aiutare. Infine, c’è stata la raccolta di giocattoli e libri per l’Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale. Un dono molto apprezzato dal personale, con la responsabile del Reparto, la dottoressa Emanuela Lanfranchi, che ringrazia sentitamente i volontari per averla contattata e averle proposto l’iniziativa.

n. p.