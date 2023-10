Aperte le adesioni al corso base di volontario della Croce Rossa organizzato dal comitato Cri di Marotta-Mondolfo, che ha sede in viale Europa 1. In attesa del primo appuntamento, fissato per il 26 ottobre alle 20,45, coloro che vogliono iscriversi possono chiamare il 347.2798845, o collegarsi alla pagina gaia.cri.itregistratiaspirante. La Cri ha 300 soci e 164 volontari, occupati in numerose operazioni.