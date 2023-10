La Croce Rossa inaugura il campo d’addestramento per i cani da soccorso

La Croce Rossa di Pesaro inaugura stamattina alle 10 il nuovo campo di addestramento nell’area adiacente all’eliporto e alla Vitrifrigo Arena, con accesso su via Furiassi. L’area, ceduta in comodato d’uso gratuito dal Comune, è di circa 7.200 metri quadrati e potrà essere utilizzata per l’addestramento di unità cinofile da soccorso, la formazione continua dei volontari specializzati nel settore emergenze, l’incontro con la popolazione e le scuole per fare formazione e prevenzione.

Saranno presenti alla cerimonia il presidente della Croce Rossa di Pesaro e l’assessore Riccardo Pozzi.