La Croce rossa si rinforza. Ecco nuovi mezzi e servizi

Quello di ieri mattina è stato un open day, organizzato nella sede in via Gradara dal comitato di Pesaro della Croce rossa italiana, in cui oltre a far scoprire al gran numero di giovani presenti all’evento il mondo del volontariato si sono inaugurati due nuovi mezzi: un’ambulanza di soccorso avanzato in dote entro poche settimane al 118 donata da un privato, e un furgoncino dedicato al trasporto di organi e plasma. Il taglio del nastro di queste due nuove risorse è stato compiuto dal presidente del Comitato Daniele Lombardi che ha poi aggiunto: "Attraverso il finanziamento della fondazione Banco dell’Energia abbiamo dato vita al progetto Rec, utile ad efficientare dal punto di vista energetico la nostra storica sede in via Saffi. Tutto ciò che risparmieremo lo investiremo nell’ambito del sociale". Ambito in cui la Croce Rossa pesarese è già molto attiva attraverso i servizi di assistenza compiuti dai suoi volontari. Grazie a una serie di foto sono state presentate le attività di distribuzione alimentare, intrattenimento nelle case di riposo e unità di strada. Se la prima riguarda una serie di famiglie individuate dal servizio civile nei comuni di Gabicce, Gradara, Mombaroccio e Pesaro, le ultime due puntano a migliorare la qualità di vita degli anziani presenti nelle Rsa e delle persone senza fissa dimora. Un servizio, quest’ ultimo, che andando a sopperire le mancanze primarie risulta di vitale importanza soprattutto in inverno. Essenziali sono anche gli interventi di disostruzione pediatrica, rimozione di un corpo estraneo dalle vie respiratorie di un bambino, e rianimazione cardio polmonare mostrati da alcuni esperti tramite l’uso di manichini.

E’ stato poi presentato anche il bracciale finanziato dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), utilizzato dalla Croce Rossa per praticare un servizio di telesoccorso. Questo bracciale, utile ad attivare richieste di soccorso, monitora per quattro mesi anziani, individuati dai servizi sociali, rientrati a casa dopo un’esperienza all’Rsa ed è attualmente utilizzato da 25 persone. Questa assistenza si unisce a quella alimentare, con la quale si forniscono ad essi anche dei pasti preconfezionati. Il periodo di quattro mesi è stato concepito come tempo necessario per capire se l’anziano possa essere reintegrato all’interno del proprio domicilio o se necessita ricovero in strutture specializzate. Il braccialetto rileva lo stato di salute generale dell’individuo, geolocalizzandolo e tenendolo costantemente collegato, tramite smartphone, a un assistente della Croce Rossa.