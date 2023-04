La crociata anti diabete Flash mob, note e incontri

Nella sala Rossa del Comune è stato presentato il programma della Festa per il 35° anniversario dell’associazione Diabetici Pesaro che si terrà sabato al teatro Sperimentale. Questa benemerita associazione, nata nel 1988, oltre ai suoi volontari speciali ha come presidente Paolo Muratori; svolge attività a livello volontaristico nell’ambito della prevenzione, conoscenza e cura della malattia diabetica, nonché di tutela delle persone con diabete, patologia in aumento esponenziale e definita dall’Onu pandemia mondiale.

"Ci stiamo impegnando – ha detto Muratori – per riuscire a donare al presidio di diabetologia di Pesaro uno strumento di diagnosi non invasiva che rileva le neuropatie ed altre attrezzature necessarie per chi ha difficoltà motorie, con il nuovo progetto socio-sanitario la Casa della Comunità per dare più servizi ai pazienti. L’associazione realizza convegni, iniziative informative specifiche, corsi formativi, attività motorie collegiali e quant’altro possa essere di supporto alla malattia".

Per il Comune sono intervenuti il vice sindaco Daniele Vimini e le assessore Francesca Frenquellucci e Maria Rosa Conti che hanno sottolineato l’importanza dell’evento. Presenti anche Simone Aspriello medico odontoiatra, vicino all’associazione e dottore di ricerca in patologie che si è complimentato con Muratori e i suoi collaboratori per l’impegno profuso in questi 35 anni e Aldemaro Moltedo l’anima della Jazz Band che ha presentato i grandi artisti che saranno i protagonisti del concerto che si terrà al Teatro Sperimentale sabato alle 21. Quindi la coordinatrice Francesca Guidi ha illustrato l’intenso programma: "Si inizia alle 9,30 davanti allo Sperimentale con il flash mob per sensibilizzare le coscienze verso questa malattia subdola,con lo slogan "Noi Diabetici Amiamo la Vita. Insieme si Può"; alle 10, sempre allo Sperimentale, incontro per la futura "Casa della Comunità "con la presenza degli amministratori dei sette Comuni coinvolti nel progetto e serviti dalla Diabetologia di Pesaro, medici sanitari, e gli esponenti della Regione Marche. I punti più importanti di dialogo e confronto saranno: ripristinare l’assistenza domiciliare, un reparto completo per visite patenti, cardiologia, oculistica, podologo, nutrizione, fino ad arrivare al campo delle scienze motorie con la chinesiologia. Sempre nella mattinata verranno premiati personaggi che si sono adoperati con il volontariato in questi 35anni per l’associazione".

Quindi la Guidi ha concluso: "I festeggiamenti proseguono la sera alle 21 con il concerto solidale ‘35 anni Insieme’ per la raccolta fondi con ‘Aldemaro Moltedo Jazz Band’; ospiti Carlo Pagnini e il cantante reduce da The Voice Senior Mario Aiudi. Conduce Tomas Nobili. Il concerto solidale è gratuito, ma invitiamo e preghiamo gli interessati di ritirare il biglietto per l’ingresso dalle ore 10 alle ore 13 allo Sperimentale".

Luigi Diotalevi