La cronista che svela le minacce digitali

Come avviene dal 2006, ieri la città di Urbino ha accolto a Palazzo Ducale il vincitore dell’Urbino Award. Il riconoscimento riservato alla stampa americana che quest’anno è stato conferito a Ellen Nakashima del Washington Post. La giornalista statunitense, vincitrice con i suoi gruppi di lavoro di 4 premi Pulitzer, è una delle firme più autorevoli sui temi della sicurezza nazionale, intelligence e nuove tecnologie applicate alla comunicazione.

La cerimonia condotta da Gabriele Cavalera ha visto leggere le motivazioni da Giovanni Lani, tra i fondatori del premio. Nakashima ne incarna i valori per "il lavoro che svolge permettendo ai lettori di capire le implicazioni della comunicazione con le nuove tecnologie, in particolare web e social media. Aprendo, allo stesso tempo, una discussione tra privacy e tutela ma anche come queste sono usate nel mondo. Fare luce sull’attuale situazione geopolitica e vedere cosa accade al di là delle nostre colline".

Ellen Nakashima, tra i primi giornalisti a trattare temi riguardanti la sicurezza cibernetica, ha parlato ad una sala del trono in un italiano fluente. "Sono tanti anni che mi occupo di sicurezza cibernetica, da quando non se ne parlava. Ricordo quando scrissi il primo pezzo e il mio editor ebbe dei dubbi se i lettori potessero capire. Di strada ne è stata fata tanta - ha detto addentrandosi nell’attualità -. Sono in aumento gli attacchi e quello che mi chiedo ogni giorno, al lavoro, chi c’è e cosa spinge le persone che sono dietro ogni malware. Per quali motivi li indirizzano verso i nostri dispositivi, che siano telefoni o computer ma anche reti idriche o Nazioni". Temi di grande attualità ma che rischierebbero di essere compresi solo da un élite. Qui c’è il lavoro del cronista che, studiando e facendo ricerca, è in grado di sviscerare ogni aspetto e riportarlo su carta in maniera fruibile.

"Scrivo per il lettore medio, anche per chi non è esperto di tecnologia e non conosce i codici. Gli esperti dicono che non si possono tenere lontane tutte le minacce ma si può imparare a riprendersi da un attacco e a contenerlo. Questo vale anche per la disinformazione".

La reporter prima di intraprendere la sua carriera, dopo il college, ha passato 5 anni in Italia e a Bologna ha capito la sua vocazione di giornalista. "Ho trovato una ricchezza culturale e politica. Bologna, dove ho amici, ha una Università storica e la regione costruisce la sua economia attorno al sociale e questo mi ha colpito molto. Anche qui ad Urbino è così, c’è un forte senso di comunità e un’antica Università. Federico da Montefeltro capì che un duca deve tenere al sicuro il suo popolo ma un vero sovrano doveva guidare un governo per il popolo. Lui e sua moglie Battista si impegnarono civicamente: sanità e scuole gratuite. Banche per chi non aveva garanzie e depositi di dote per le famiglie più povere". Il premio è un’opera realizzata da Polo Soro ispirata alla Flagellazione. Francesco Pierucci