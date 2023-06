La cubana conferma le accuse contro il marito 80enne

Ha ribadito in aula, sentita per circa 4 ore durante l’incidente probatorio, tutte le accuse la 54enne cubana sposata con un fanese 80enne, indagato per violenza sessuale e maltrattamenti. L’audizione della donna è avvenuta ieri mattina davanti al Gip Gasparini, al pm Maria Letizia Fucci, all’avvocato dell’uomo, Enrico Cipriani, e al legale della donna, Alessandro Calogiuri, del foro di Ancona.

La donna ha rievocato le angherie che, dopo un’unione felice all’inizio (2015, a Cuba), ha subìto dal 2022, sia con maltrattamenti (botte, offese, sedie lanciate contro ecc...), che con le pretese di lui di obbligarla a fare l’amore. La procura chiamerà a testimoniare probabilmente delle persone che erano a conoscenza di questa situazione.