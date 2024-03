La cultura a Cagli è una “Rigenerazione“

Dopo aver presentato alla cittadinanza il clou della settimana di Cagli capitale della cultura dal titolo “Dans l’éternité les choses del l’homme“ (8-14 aprile), due importanti mostre (quella che dà il titolo alla settimana in collaborazione con la Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo e la mostra a Palazzo Tiranni Castracane di Giovanni Termini) l’amministrazione comunale annuncia un marzo ricco di eventi. Il progetto 50x50 di Pesaro 2024 include un più ampio contenitore dal titolo Rigenerazione Urbana – Rigenerazione Umana. "Un maxi progetto, composto di numerosi eventi, che ha dato l’avvio alla costituzione di una rete di associazioni, di cui è ricco il tessuto della città, che si sono adoperate a progettare la loro idea di Rigenerazione", come sottolinea il sindaco Alberto Alessandri.

"La Rigenerazione è un tema sociale, culturale, artistico e viene intesa come un incentivo verso un “innamoramento“ nei confronti dei propri luoghi, prestando cure e attenzioni che dovranno essere messe in atto nei confronti della cosa pubblica", aggiunge l’assessore alla cultura Benilde Marini. Prima dell’intensa settimana da capitale della cultura (dal titolo Dans l’éternité les choses de l’homme) i vari progetti partono dall’adozione di uno spazio della città, dimenticato oppure trascurato, nel quale si creerà un evento che lo riporti all’attenzione. Arte e natura hanno guidato alla scelta di luoghi come l’ex mattatoio comunale, l’ex mercato coperto e su opere dimenticate in angoli sperduti o sentieri non più percorribili.