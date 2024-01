La Cultura ci fa bene se smuove qualcosa

Mazzanti

Pesaro capitale italiaba della Cultura è il più grande trionfo della carriera politica di Matteo Ricci, fin qui. Anche più grande di quel 57,3% delle elezioni 2019. Perchè in quei casi il sindaco è pur sempre un "rappresentante di lista", che trionfa entro il suo territorio, mentre ora è Pesaro che vince un ’campionato italiano’, e che campionato, quello della Cultura. Basta capirsi, però, su cosa si intende per Cultura. Mica facile. Magari il primo passo di "uno di cultura" è capire le tante cose che ancora non sa, invece di sfoggiare quelle che sa. Vedremo. Ieri mattina intanto sono emerse a valanga banalità e ’copia-incolla’, in alcuni discorsi della cerimonia. Il migliore (Mattarella a parte) è stato quello di Ricci. Era quello, non a caso, meno ’culturale’, ma che lasciava trasparire più affetto per Pesaro. Quello che ha detto, chiaro e tondo, che questo riconoscimento ha le radici in un bisogno: spostare Pesaro anche sul mercato del consumo culturale. Non vendere solo mobili e meccanica: vendiamo anche Rossini. E vendiamo anche i prodotti di ’nicchia’, di provincia, che trasformano le nostre debolezza in punti di forza. Questo è stato il merito di Ricci, Vimini e tutta la squadra. Tentare. Crederci. Capire che il salto nazionale, la città, poteva farlo, e non solo perché Ricci era ’nazionale’ in tv. No, anche con la Cultura. Che è il più prestigioso dei trampolini, e chi lo può negare. Uno che viene da Muraglia, non da Cambridge, ha capito che in garage c’era un’astronave. Bisognava aprire la serranda, riverniciarla un po’ e metterla in moto. Ora si vola. Speriamo che l’astronave voli non usando la cultura come scalino, come segno di distinzione. Spesso quella cultura non serve, perché lascia le cose come sono. Che barba, che noia. Speriamo invece che l’arte e gli spettacoli che vedremo nel 2024 siano figli di una cultura di condivisione. Che non vuol solo dire ’popolare’. Vuol dire che tocca i sentimenti della gente, magari perché li interpreta, li fa suoi. Alta o bassa che sia. Se no, sarebbe davvero un’enorme occasione persa.