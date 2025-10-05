La cultura come terapia. I medici prescriveranno visite a mostre e musei per curare la mente

La cultura fa bene alla salute. Tanto da diventare una terapia. A fare la prescrizione, basata su indicazioni a compiere visite al patrimonio artistico e paesaggistico del territorio come cura per stare meglio, saranno i medici di base che, a seconda dei casi, daranno istruzioni precise ai loro pazienti sulle attività da svolgere. L’innovativo progetto, il primo del genere nella regione Marche, prenderà il via nei prossimi giorni in forma sperimentale a Vallefoglia, grazie a un gruppo di lavoro che vede la partecipazione di Ast con un gruppo di 5 medici di base del territorio, tra i quali anche un pediatra, e dell’associazione di educazione e di welfare culturale Etra, con il coordinamento del Comune. "E’ un’attività nuovissima per le Marche, che prende ispirazione da progetti analoghi che da anni vengono portati avanti con successo in Inghilterra e in Danimarca – spiega Antonella Micaletti, docente all’accademia di Belle arti di Urbino e presidente dell’associazione Etra, promotrice del progetto –. Quello che viene proposto è un percorso di prevenzione e di salute rivolto a pazienti che hanno un’inclinazione a disturbi psicologici come ansia e depressione ancora in forma lieve e non trattata a livello farmacologico, e ai quali i medici ritengono che possa portare beneficio la prescrizione di attività sociali e culturali".

Il progetto sperimentale inizia con il coinvolgimento di un gruppo di pazienti composto da quindicina di persone di età compresa tra i 60 e i 70 anni, ai quali verrà prescritto di fare visita ai borghi di Vallefoglia e ai loro spazi culturali: il museo della Mezzadria a Pontevecchio, il centro di documentazione dedicato al padre di Raffaello Sanzio, il pittore Giovanni Santi, a Colbordolo e il palazzo Mamiani e la torre dell’Arte a Sant’Angelo in Lizzola.

"Si tratta di luoghi molto interessanti perché ospitano collezioni che offrono al visitatore stimoli alla creatività e numerosi spunti di approfondimento culturale – prosegue la docente – , aspetti che sono fondamentali per far recuperare alla persone la curiosità e l’entusiasmo che rappresentano fattori di benessere". Dopo qualche mese di attività, verranno tirate le somme del progetto, attraverso la valutazione dei risultati che sarà effettuata dai medici che hanno in cura i pazienti. "Secondo l’Oms, iniziative di questo tipo hanno portato a oltre 3mila casi di miglioramento nello stato di salute delle persone – sostiene Micaletti –. Ma c’è anche un altro aspetto molto positivo. Si tratta della collaborazione non scontata tra il mondo della sanità, della cultura e della politica, finalmente insieme per promuovere concretamente un cambiamento sociale".