La cultura dalla sera all’alba Tornano i “Notturni Oliveriani“

Contro la scaramanzia, sfruttando l’onda di un ricordo ancora fresco di entusiasmo che il 17 dicembre scorso portò più di 500 persone a visitare il museo di notte, torna il 17 “Notturni Oliveriani“: dalle 21,30 fino all’alba la biblioteca e i musei oliveriani rimarranno aperti con proposte intriganti e curiose, che spaziano dalla musica al teatro, dalla risoluzione di enigmi ai video storici sulla Pesaro che fu.

A tirare le fila Brunella Paolini, direttore dell’Ente Olivieri che affiancata dal presidente Fabrizio Battistelli e dall’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, ha illustrato i temi di una nottata da non perdere, per turisti e pesaresi. "Ci risiamo! – sorride la Paolini –. Proseguiamo con le nostre iniziative che tendono a portare le persone all’Oliveriana senza più timori reverenziali. Riproponiamo il canovaccio che ebbe tanto successo lo scorso inverno in occasione della riapertura del museo, ma coinvolgendo realtà inedite come il Pac, la nuova scuola di teatro di Giampiero Solari e Paola Galassi. In parallelo agli spettacoli proposti saranno possibili visite alla biblioteca, agli archivi e al museo, anche in lingua inglese per favorire gli stranieri".

Al fianco dell’Ente Olivieri ecco Pesaro Segreta, con la carica di Ugo Betti: "Il gruppo musicale di tre elementi non si esibirà su un palco, ma si muoverà fra la gente suonando esclusivamente musica italiana. Quindi, a partire dalla mezzanotte proietteremo filmati d’epoca della nostra città selezionati da Gabriele Stroppa Nobili, che arriveranno fino agli anni ‘60 accompagnati dalla musica del tempo".

Giampiero Solari preannuncia una performance ispirata a Lucio Dalla dal titolo “Cara“ come una delle sue più note canzoni: "Il centro culturale che sta nascendo in via Menotti raccoglie allievi già capaci di andare in scena: svilupperemo una pièce fra amore, incomprensione e mistero dove ogni strofa verrà intervallata dai dialoghi dei nostri ragazzi". Non mancherà la possibilità di cimentarsi con l’escape-room, un gioco di logica in cui bisogna risolvere enigmi a tema per uscire dalla stanza dove si è rinchiusi: "Faremo una Temporary più breve – spiega Simone Ortolani – che durerà 30’, con gruppetti di massimo 6 persone per far partecipare più gente possibile". Vimini plaude all’iniziativa: "Questo spirito è il modo giusto per aprirsi alla città, collaborando per far confluire in un unico contenitore varie anime, in linea con lo stile che avremo per Pesaro 2024, dove ci sarà commistione e interazione tra le forme d’arte del nostro patrimonio".

Una notte che sfumerà sull’alba con l’invito di andare a seguire il concerto di clarinetto e suoni elettrici che alle 6,15 Roberto Paci Dalò terrà in viale Trieste, alla Porta a Mare, suggestiva opera di Loreno Sguanci. Coinvolta anche Apa Hotels, con la sua presidente Loredana Ceccarelli, per invitare a questa nottata folle e meravigliosa anche gli ospiti degli alberghi. Info: 0721-33344, [email protected]

Elisabetta Ferri