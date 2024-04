La cultura del silenzio seguendo i Cappuccini

La storia sposa la cultura. E imbocca il sentiero della fede. E dell’escursionismo. Il ’Cammino dei Cappuccini’ è l’iniziativa targata, tra gli altri, Club Alpino Italiano. E’ in programma oggi. E sarà una domenica di quelle da non far passare in cavalleria. Piuttosto sui piedi di chi parteciperà.

A Fossombrone, dalle 8.30, parte una camminata sull’anello dei Cappuccini, con partenza e ritorno al convento e sosta-pranzo nel guardino del convento. Non finirà di certo con lo zaino in spalla e le suole consumate ma anche con tanta cultura sulle spalle questa giornata ai piedi del pre Appennino e sotto lo sguardo severo della triade Catria-Nerone e Carpegna che veglieranno sullo sfondo. E questo perché, a partire dal pomeriggio, e cioè dalle 15, due passi si faranno anche nella storia di Fossombrone, con una visita guidata in una delle più suggestive cittadine della provincia. Un matrimonio tipico di queste iniziative dal sapore completo. Alle 16, l’appuntamento clou: la presentazione del Cammino dei Cappuccini, nel complesso di Santa Barbara.

In successione: il saluto delle autorità e gli interventi. A cascata: il presidente del Cai regionale, Bruno Olivieri, il presidente del Cai Montefeltro, Sonia Pierobon, il ministro provinciale dei frati Cappuccini, fra Sergio Lorenzini, l’archivista e bibliotecario dei Cappuccini, fra Fabio M.Furiasse e il guardiano del Convento dei Cappuccini di Fossombrone, fra Filippo M. Caioni. Una giornata dunque densa di suggestioni naturali e spirituali. E anche un’occasione per andare alla scoperta di un luogo tanto vicino quanto inedito, specie per chi da queste parti sfreccia in fretta senza poi mai soffermarsi sulle unicità che Fossombrone custodisce. Ne parleranno pure gli addetti ai lavori e coloro che questi luoghi studiano e approfondiscono in silenzio, lasciandosi trasportare dall’aroma del silenzio e dell’armonia. Una giornata che vuole essere anche sensibilizzazione.

Giorgio Guidelli