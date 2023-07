La cultura è futuro, nasce il nuovo museo

Presentato alla città, con tanto di questionario distribuito tra il pubblico, il progetto per l’ampliamento del museo cittadino: il Palazzo Malatestiano si allargherà verso Palazzo De Cuppis con una costruzione moderna che farà da cerniera tra i due edifici storici, sarà dotato di tutti i servizi e le tecnologie per la totale accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale e saranno previsti quattro ingressi contro i due che sono presenti attualmente all’interno della struttura. Attenzione anche alla sostenibilità ambientale con la creazione di un giardino pensile sul nuovo edificio, mentre il piano di calpestio della corte sarà in erba. E’ prevista inoltre la costruzione di due vasche, nascoste, per la raccolte dell’acqua, all’interno della corte e nei giardini Leopardi. Quello pensato dall’architetto Enrico Zampa che ha curato il progetto su incarico del Comune, con la consulenza di Gianluca Bellucci, sarà un museo contemporaneo per la conservazione delle opere d’arte, ma aperto alla ricerca, alla innovazione e alla sperimentazione. L’idea progettuale del nuovo museo è stata presentata martedì sera alla corte Malatestiana dal sindaco Massimo Seri, dall’assessore alla Cultura Cora Fattori e dai due professionisti coinvolti, Enrico Zampa e Gianluca Bellucci. Sarà innanzitutto un museo facilmente accessibile "che farà da collegamento – ha spiegato Seri – tra piazza XX Settembre e piazza Costa".

A questo scopo saranno raddoppiati gli ingressi: l’accesso principale sarà sul lato dei giardini Leopardi dove sarà ricavata la biglietteria e il book shop, sarà inoltre riaperto l’Arco della Regina (inaugurato nel 1655 e chiuso nel 1929) che consente di entrare alla corte Malatestiana da via Montevecchio, rimane ovviamente l’accesso da piazza XX Settembre e ne sarà creato uno nuovo da Palazzo De Cuppis. Ovviamente saranno eliminate le barriere architettoniche, la futura struttura museale, a differenza dell’attuale, sarà accessibile a tutti e il nuovo edificio, che farà da collegamento tra il vecchio museo e gli spazi espositivi di Palazzo De Cuppis, è stato pensato per assolvere le funzioni di servizio (ospiterà ascensore, pedana e servizi igienici). "Abbiamo voluto creare – ha chiarito l’architetto Zampa entrando nel merito – un percorso lineare passando dalla frammentazione degli spazi alla loro continuità". Dal punto di vista tecnologico, il museo sarà dotato di tutte le infrastrutture necessarie senza, però, fare delle scelte specifiche che, al momento della realizzazione del progetto, potrebbero risultare superate vista la velocità con cui si evolve la tecnologia.

"Un museo – commenta l’assessore Fattori – uguale da 125 anni e che aveva bisogno di essere ripensato con un progetto moderno dal punto di vista sociale, culturale e urbanistico. Un progetto arrivato 31esimo al bando Pnrr, su 500 partecipanti". Nella serata di martedì si è parlato anche della possibilità di creare un deposito esterno all’attuale struttura museale, un "Museo fuori del Museo" e il sindaco ha fornito alcune indicazioni sui futuri contenitori culturali cittadini accennando a Palazzo Marcolini e alla Caserma Paolini. Dal pubblico qualche contestazione sulla reale necessità di ampliare il msueo e sulla nuova struttura, a collegamento di quelle esistenti, che coprirebbe l’attuale visuale. Sull’importanza del coivolgimento dei cittadini e di eventuali suggerimenti ha inistito Fattori anche in vista di futuri bandi a cui il progetto potrebbe partecipare.

Anna Marchetti