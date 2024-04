La cultura è in cucina

Nasce nell’ambito di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 su iniziativa del Comune di Pesaro con Amat e in collaborazione con Casa Bucci e Cooperativa Sociale Labirinto, “In Cucina“ progetto che si sviluppa fino a dicembre in un ciclo di dieci cene sociali denominato “Indovina chi prepara la cena“ e la proposta di tre spettacoli teatrali.

Pesaro è nota per l’industria delle cucine, esse hanno fatto la storia del design e del costume del nostro Paese. Da lunedì 15 aprile è in programma la prima delle dieci cene sociali con conclusione il 3 novembre. Quindi la prima cena sarà lunedì 15 aprile con tema “A casa Bucci sono belle anche le ciotole dell’acqua del cane“ con Viviana Bucci e Tommaso Bartolucci cucinieri e la storia della famiglia Bucci. Seguirà lunedì 29 aprile “Noi domani nell’oggi“ con cucinieri Luca Pazzaglia e la Fondazione Noi Domani sul tema della disabilità. "Possiamo chiamare queste serate un dinner club interculturale – puntualizza Viviana Bucci, la vera anima dell’iniziativa – ogni appuntamento avrà un ospite diverso come diversi saranno i commensali che si prenoteranno. Le cene si svolgono ogni due lunedì al mese, sono gratuite e su prenotazione per due persone alla volta. I posti sono limitati tra le 15 e le 20 persone".

Per prenotare le cene a Casa Bucci (strada della Romagna 143) telefono 335 1389271. Programma completo sul sito casabucci.it

Presenti alla conferenza stampa, in video, anche Agostino Ritano direttore artistico di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, Cristian Gretter della Labirinto Pesaro, Daniele Sepe di Amat e il vice sindaco Daniele Vimini: "Convivono tanti elementi in questo progetto che rientra perfettamente nella natura della cultura. Ogni serata per riflettere e dare spunto a qualcosa da sviluppare in futuro. Importante anche l’unione con i tre spettacoli teatrali a rappresentare un nuovo modello di fare cultura". Ma il progetto è più ricco perché a questi appuntamenti se ne affiancano altri tre sempre in tema culinario ma di tipo teatrale curati da Amat.

"Si tratta di tre appuntamenti – afferma Daniele Sepe vicedirettore Amat – il primo è “Teatro da mangiare?“ il 12 e 13 novembre dove nella sala della Repubblica del teatro Rossini gli attori contadini del Teatro delle Ariette propongono e consumano con gli spettatori un vero pasto da loro preparato; il 19 novembre al teatro Sperimentale in scena due fratelli gemelli pasticceri che prepareranno bignè e infine l’8 dicembre ancora nella sala della Repubblica la “Cena sul ring“ con i The Faccions live performance musicale sull’iconografia dell’Ultima cena".

Per gli spettacoli biglietto di cortesia a 3 euro e biglietteria del Teatro Rossini 0721.387621 e dello Sperimentale 0721 387548. Oppure online www.vivaticket.com

