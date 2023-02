La cultura greca a Palazzo Ducale per la Giornata mondiale ellenica

E’ in programma a Palazzo Ducale un importante evento che metterà il visitatore al centro del Patrimonio Lapidario greco. L’appuntamento è per il prossimo giovedì, 9 febbraio, alle ore 11 quando nella sala del Giardino d’inverno la Galleria Nazionale delle Marche celebrerà la Giornata Mondiale della Lingua Greca, a cura di Luigi Bravi. Lo farà in collaborazione con l’Istituto Ellenico di Diplomazia Culturale e per l’occasione verranno messi in luce alcuni significativi esempi forniti da una documentazione eccezionale e conservata nel Lapidario della Galleria Nazionale delle Marche.

Le epigrafi collezionate prima da Raffaele Fabretti, poi dal Cardinal Legato Giovan Francesco Stoppani costituirono uno dei primi nuclei espositivi del Palazzo Ducale di Urbino ai tempi della Legazione Pontificia raccogliendo iscrizioni provenienti principalmente da Roma. Tra un numero consistente di reperti troviamo la parte che è costituita da lapidi sepolcrali greche, cristiane e pagane. Infatti la memoria che i vivi hanno dei defunti in questi documenti sarà lo strumento per addentrarsi nelle espressività della lingua greca. Giovedì mattina, l’evento è libero e aperto a tutti. Interverranno il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo e Vassileios Papadopoulos, dell’Istituto Ellenico di Diplomazia Culturale per quanto riguarda la sede di Urbino. Ovviamente la mostra è stata curata da Luigi Bravi, professore ordinario di Filologia Classica dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti - Pescara e presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino. Al termine dell’incontro, sarà possibile visitare la sezione epigrafica della Galleria Nazionale delle Marche.

In attesa delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della lingua Greca oggi, domenica 5 febbraio, come tutti i musei statali anche il Palazzo Ducale di Urbino partecipa all’iniziativa di Domenica al Museo. Un appuntamento ormai consolidato e promosso da tempo dal Ministero per la Cultura che permette di visitare le sale della Galleria, e le relative sale espositive gratuitamente dalle 8.30 alle 18.30 nella prima domenica di ogni mese. Un’iniziativa questa che ha portato nei musei, compreso quello urbinate, tantissime persone di ogni tipo di estrazione sociale e di età anagrafica che proprio il prezzo d’ingresso tenevano lontane da mostre e rassegne culturali che molto spesso vengono allestite a palazzo Ducale

fra. pier.