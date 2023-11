La cultura in campo contro la violenza di genere

In previsione della Giornata Mondiale dell’eliminazione della violenza sulle donne, alla Biblioteca Oliveriana due imperdibili appuntamenti per sensibilizzare maggiormente i cittadini su questo tema attraverso drammatizzazioni teatrali: sabato 18 novembre, alle 17, ci sarà il primo appuntamento con l’educatrice teatrale Manuela Ara, con il progetto "Dalla parte delle bambine e delle adolescenti. Malala e la matita magica".

Al centro della rappresentazione la storia, appunto, di Malala Yousazfai, ragazza pakistana che, di punto in bianco, si è ritrovata a non poter più frequentare la scuola perché, secondo gli uomini, una donna sarebbe dovuta stare solamente in casa. Malala, però, non si è arresa e ha iniziato a scrivere un blog dove raccontava le condizioni femminili nel suo Paese, arrivando anche a vincere il Premio Nobel per la Pace a soli 16 anni. Alla lettura di questa storia, seguirà un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Con la collaborazione di Unicef Pesaro, questo evento rientra nel progetto "Infanzia e adolescenza: diritto al futuro": "Questo è per noi un appuntamento importantissimo, perché abbiamo a cuore i bambini – spiega Beatrice Crinelli, di Unicef Pesaro –. Questa storia per noi è veramente importante, perché fa capire come anche da bambini, ma soprattutto da donne, si possa cambiare il mondo, si possa combattere senza armi per ottenere i diritti.

Oltre questo, il 20 a Fano avremo un grande laboratorio che coinvolgerà le scuole attraverso il progetto "Io sto bene qui?", mentre il 22 e 25 novembre, a Borgo Santa Maria, alla Biblioteca Rodari, si terranno dei laboratori di lettura". Il secondo appuntamento della Biblioteca Oliveriana, invece, sarà martedì 22 novembre alle 21, nella Sala dello Zodiaco. Anche in quest’occasione, la suggestiva cornice diverrà teatro di una drammatizzazione basata su dei documenti del XIX custoditi nella biblioteca: a prendere parte a questo progetto PAC, Performing Art Center, con lo spettacolo "Memorie come Polvere" di e con Romina Antonelli e Paola Galassi: "Racconteremo un fatto di cronaca nera poco conosciuto ma molto importante, l’omicidio di Virginia Del Mazzo – dicono Antonelli e Galassi –. Questa ragazza aveva 23 anni quando venne pestata a sangue dal marito nel 1819. Lo stesso Leopardi ne scrisse scioccato, descrivendolo come un "atto orribilmente fanatico". Proprio prendendo spunto da una poesia del poeta, abbiamo voluto collegare la cronaca al blues, per raccontare e non dimenticare". Nella stessa serata, verrà descritto il progetto "Casa Emergenza per donne vittime di violenza Ipazia", con annessa raccolta fondi: "Solo l’anno scorso abbiamo avuto 95 donne e 92 minori in cerca di un luogo sicuro – racconta Stella Grassetti, referente Casa Emergenza Ipazia –. La nostra è una struttura che si occupa di dare rifugio a tutte quelle donne e bambini vittime di violenza, in un luogo segreto dove potranno vivere una vita normale, anche se con un grandissimo peso addosso".

Alessio Zaffini