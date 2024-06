La cultura nel segno delle donne. Isola del Piano, 7 giorni da capitale

Con un ricco calendario dedicato alle donne, da domani a domenica il Comune di Isola del Piano diventerà il nuovo protagonista del progetto 50X50 Capitali al quadrato di Pesaro 2024, che renderà capitale per una settimana ogni comune della nostra Provincia. "Il titolo della settimana è ‘La donna rurale’ partendo dalle nostre radici arriveremo a parlare delle giovani imprenditrici anche del mondo agricolo con una serie di eventi che si alterneranno per tutto l’anno" afferma Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano.

I primi appuntamenti da segnare in agenda saranno domani alle 17, nella piazzetta Asta per la cerimonia inaugurale. Alle 19 partirà una camminata dal centro storico di Isola del Piano: un percorso immersivo tra storia e poesia a cura della Pro Loco. Si passa a martedì in cui i protagonisti saranno i bambini della scuola primaria che dalle 14 alle 17,30 inonderanno con ‘Maratona di emozioni. Staffetta Sonora’ l’Auditorium dell’Annunziata. Stesso luogo ma alle 19,30 il pubblico potrà incontrare l’artista argentina Romina Tassinari all’interno della mostra ‘Le Lunatiche. Donne in relazione con la luna’. Non poteva mancare uno spettacolo musicale, infatti, mercoledì alle 21, in Corso Garibaldi sarà tutta musica con ‘Solchi nell’aria’, a seguire, alle 22 tutti a ritmo per un maxi dj set.

Una settimana speciale con ospiti speciali come Vandana Shiva che giovedì dalle 14 alle 16 affronterà un dialogo sulle donne rurali, biodiversità e il futuro del pianeta nel Monastero di Montebello. Per gli amanti della natura venerdì ci sarà la possibilità di partecipare ad una passeggiata ecologica che partirà alle 18 al punto vendita ‘Il Podere’; poi, tutti invitati ad un assaggio di pasta biologica Girolomoni. Quasi dieci gli appuntamenti per il weekend a partire da un sabato davvero goloso con tante proposte che spaziano dalla ‘colazione sotto la quercia’ alle 8 nell’Agriturismo dei Mori’ e un aperitivo alla Locanda Girolomoni domenica alle 18,30. A concludere la settimana sarà l’Orchestra Olimpia al Monastero di Montebello con un ‘Notturno Contadino’. Poi, cena di chiusura nella Locanda Girolomoni (su prenotazione 0721 720126). Altro appuntamento della rassegna ‘cosa c’è Dop’ è segnato per mercoledì alle 19 all’Osteria del Corso e condurrà Otello Renzi. Programma completo www.pesaro2024.it.

Ilenia Baldantoni