La cultura oltre le barriere. Il Museo d’arte Rubini Vesin campione di inclusione

Il Marv Museo d’arte Rubini Vesin, nel cuore di Gradara, dopo una lunga serie di interventi di ristrutturazione, può vantare oggi di essere uno degli spazi museali meglio accessibili ai disabili nella provincia di Pesaro e Urbino. Grazie a un finanziamento di 500mila euro, sono stati completati nei giorni scorsi i lavori che consentono di rendere il borgo medievale, normalmente ostico per la sua struttura, accessibile e visitabile con agio da parte dei disabili.

In questi giorni di festa, sarà già possibile, attraverso una richiesta del permesso di accesso allo Iat (ufficio di accoglienza e di informazione turistica) di Gradara visitare gli spazi museali accedendo anche con l’automobile dall’ingresso di Porta Nova, dove sono stati ricavati due parcheggi per disabili e dai quali parte un percorso di visita pensato per tutti coloro che hanno difficoltà di movimento, con servizi come i punti di ricarica per le carrozzine elettriche e bagni con una stanza dedicata al cambio dei grandi disabili.

"Il progetto che ci è stato finanziato partiva dall’obiettivo di rendere il Medioevo accessibile – spiega Luca Baroni, direttore della Rete museale Marche nord – e all’interno di questa visione abbiamo pensato di trasformare il piano terra del museo come uno spazio per il borgo, una sorta di piazza coperta accessibile a tutti i visitatori".

I lavori sono partiti in autunno e si sono inizialmente concentrati sul rifacimento del pavimento del piano terra del museo, eliminando gradini, dislivelli e altre barriere architettoniche. Poi sono partiti gli interventi di ristrutturazione dell’ex magazzino, dove sono state ricavate cinque sale per il pubblico tra i quali servizi igienici e lo spazio per cambiare i grandi disabili dotato di un lettino con braccio meccanico insieme a un’area per il cambio dei bambini e per l’allattamento che verranno completati per l’estate.

"In questo modo pensiamo di rispondere a varie esigenze – prosegue Baroni –. Proprio da un confronto con la Proloco era emerso il problema del cambio per chi ha disabilità importanti. Proprio per questa ragione c’è chi si trova costretto a rinunciare alla visita del borgo. Così pensiamo di offrire una soluzione".

Completano gli interventi, la realizzazione di un montascale esterno in collegamento con il piano superiore del museo, e l’apertura del Centro di documentazione. "Si tratta della prima biblioteca di Gradara – spiega Baroni – che mette a disposizione dei frequentatori i volumi e i cataloghi legati all’organizzazione delle mostre". Tutto questo in attesa dell’inaugurazione del nuovo centro civico. Ma questa è un’altra storia.

Beatrice Grasselli