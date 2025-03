"La cultura punto di forza"

Pesaro è una città piena di cultura. Dalla Sinagoga, ai mosaici del Duomo fino alla rinascimentale Villa Imperiale c’è un patrimonio ricchissimo da esplorare. Per non parlare di opere importanti come l’Incoronazione della Vergine del Bellini ai Musei Civici e tante altri percorsi artistici da approfondire, per me la vostra città resta una meta obbligata in occasione del Rossini Opera Festival. Io vivo a Rovereto, in Trentino, da 15 anni, almeno, prevedo un soggiorno a Pesaro nel mese di Agosto. Ho avuto modo di sperimentare gli allestimenti fatti all’Astronave e all’interno dell’Auditorium Scavolini, l’anno scorso e al Teatro Rossini dove tra tanti, meravigliosi spettacoli, ricordo il Ciro di Babilonia e la compianta Ewa Podles.