"La cultura vista dai nostri giovani" Frontone capitale per una settimana

Dal 2 all’8 settembre è il Comune di Frontone il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. Il programma, dal titolo ‘Frontone al chiaro di Cultura: Natura, Sport, Antiche Tradizioni’, è il risultato della condivisione con tutte le associazioni del Comune e si svolge all’insegna di natura e sport, con numerosi momenti conviviali che ben rappresentano il valore dell’accoglienza che connota questo territorio. Il calendario è anche la riflessione di una collettività che guarda al suo futuro e promuove le componenti che la costituiscono, fra cui tante professionalità che si sono messe a disposizione per il programma. Tutte le proposte sono’percorsi condivisi’ che si svolgeranno principalmente al Castello della Porta di Frontone, luogo che domina la vallata a 360 gradi con una visuale che dal Monte Catria arriva al mare, a San Marino e al Monte Nerone. Il territorio è stato abitato da diverse popolazioni, ma dall’XI secolo in poi la storia di Frontone si è legata al suo castello e al suo passaggio giurisdizionale a Cagli, Gubbio, Urbino, con Federico da Montefeltro che incaricò Francesco di Giorgio Martini di rafforzarlo in vista dello scontro con i Malatesta, e infine ai Conti Della Porta che nel 1985 vendettero la fortezza al Comune. Dopo il restauro del 2002, il castello esprime al meglio il proprio valore architettonico e storico come contenitore culturale che ospita mostre ed esposizioni, soprattutto di arte contemporanea.

"Ci fa piacere – ha esordito il vice sindaco Daniele Vimini – questa doppia opportunità in un periodo che è ancora estate, una doppia proposta per un programma che finora ha funzionato benissimo con un’ottima ricaduta sul calendario di Pesaro 2024. Peraltro si tratta di due comuni, Frontone e Macerata Feltria, che hanno già rapporti consolidati con noi a diversi livelli". Quindi il sindaco di Frontone Davide Tagnani ha affermato: "Grazie al Comune di Pesaro che ha costruito una grande opportunità di visibilità internazionale per i 50 Comuni della Provincia. Per noi è grande orgoglio, abbiamo lavorato su un tridente che culmina nell’ambiente, la cultura, lo sport e l’enogastronomia con al centro i giovani. Vogliamo raccontare la settimana attraverso i loro occhi perché la cultura è una cosa dinamica ed è questa la prospettiva giusta. Siamo un territorio che si connota dal punto di vista ambientale e storico: vogliamo raccontare noi stessi a partire dalle nostre eccellenze come ad esempio la Bandiera Arancione. Siamo orgogliosi e soddisfatti di un programma che ha una valenza culturale ma che vuole essere anche stimolante e che mette al centro i giovani".

Luigi Diotalevi