La curva K sarà intitolata al supertifoso Piccoli: "Il suo Inferno da sempre anima della Vuelle"

La Curva K della Vitrifrigo Arena sarà intitolata allo storico tifoso della Vuelle Marco Piccoli, scomparso nel 2022, a soli 59 anni. Ad annunciarlo è la società con una nota: "La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, il Comune di Pesaro, Aspes (società che gestisce la Vitrifrigo Arena) e i rappresentanti dello storico gruppo di sostenitori dell’Inferno Biancorosso, domenica 3 marzo, a pochi minuti dal via del match tra la VL e la Germani Brescia, intitoleranno ufficialmente il settore K della curva della Vitrifrigo Arena all’indimenticato Marco Piccoli, scomparso prematuramente nel novembre 2022 e compagno di tanti duelli ed emozioni vissute insieme, sempre con la pallacanestro e la Victoria Libertas nel cuore. Un Amico della VL, un tifoso sempre presente e pieno di passione per i colori biancorossi".

Emozionati gli amici di una vita di Marco, che hanno fondato nel 1975 proprio la storica tifoseria del basket pesarese e che hanno condiviso con lui anche tantissime avventure e trasferte con la Vuelle. "Conoscevo Marco da una vita – spiega Roberto Tomassoli -. Lui, anche se era più piccolo di noi, ha sempre avuto il carisma da leader indiscusso della curva. Un personaggio molto amato, che ha dato tanto alla Vuelle e al mondo della pallacanestro, riconosciuto da tutti, anche dagli avversari. Basti pensare che la curva della Fortitudo Bologna, tra le più temute e con cui c’è sempre stata più rivalità, il giorno della scomparsa di Marco ha esposto uno striscione di saluto per lui. Questo fa capire chi fosse il personaggio e perché siamo molto contenti che il settore K2, la zona della tifoseria organizzata per eccellenza del palazzo, sia dedicata a Marco Piccoli. Per questo ringraziamo di cuore la Vuelle. Se oggi, nonostante la squadra in campo non dia grandi soddisfazioni, ci sono sempre così tante persone sugli spalti questo lo dobbiamo anche alla forza della tifoseria organizzata e quindi anche a Marco". D’accordo anche Daniele Santini, altro storico tifoso biancorosso: "Per noi era un fratello – dice -. Già a 13 anni, Marco già prendeva il megafono in mano con grande naturalezza, in curva si sentiva come a casa. Nel tempo la tifoseria storica si era un po’ allontanata, ma quando l’abbiamo perso ci ha ridato la forza per riunirci e tornare come un tempo". Si augura una bella giornata di festa per domenica anche Daniele Luzi: "Marco Piccoli se lo merita – dice il tifoso pesarese – perché va ricordato nel migliore dei modi. Abbiamo festeggiato insieme i 45 anni dell’Inferno Biancorosso e il prossimo anno, quando ricorreranno i 50 anni, purtroppo non lo avremo più con noi, ma questo riconoscimento è molto importante per onorare la sua memoria". Intanto la Carpegna Prosciutto continua la preparazione in vista della partita di domenica con la Germani Brescia. Per Writgh Foreman, al suo secondo giorno di allenamento, prosegue bene l’ingresso in squadra, come spiega il Team Manager della Vuelle, Matteo Magi: "C’è un buon clima - dice - le cose stanno andando bene".

Alice Muri