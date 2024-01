La curva polemica: "Tutto cambia tranne loro"

Dai gruppi organizzati che occupano il settore K2 riceviamo e pubblichiamo.

"Siamo da anni di fronte a una situazione tragicomica. Viviamo perennemente col mantra che non ci sono risorse e aziende disposte a investire nel basket pesarese e quindi il consorzio, la sua gestione e tutta la dirigenza, sono la pillola amara da ingoiare dovendo per giunta esserne grati. Basta! Non siamo più disposti a veder calpestata la nostra passione, vogliamo competenza, trasparenza e sincerità nei confronti di un pubblico che negli anni ha sempre dimostrato l’attaccamento ai colori biancorossi nonostante gli errori che si sono susseguiti, ripetuti e mai ammessi, nascondendosi ogni volta dietro a una scusa diversa. Tutto in questi anni è cambiato, tutto tranne chi nella stanza dei bottoni prende e ha preso decisioni sbagliate. La pazienza è finita. Domenica e l’abbiamo fatto vedere nel modo più triste per noi, abbandonando a malincuore il nostro posto, così fortemente cercato e voluto da tre anni a questa parte. Non sta a noi chiedere e capire quali siano le dinamiche economiche che regolano la società. Non sta a noi capire gli equilibri di potere su cui si basa il tutto. Sta a noi, invece, tutelare e coltivare la passione, l’amore e la dignità dei nostri colori e della nostra città, sta a noi capire quando la misura è colma, e adesso lo è! Chiediamo verità, senza filtri, qualunque essa sia, disposti ad accettarla anche se dovesse essere dura da digerire, con la consapevolezza che noi difenderemo sempre i colori che amiamo. Saremo sempre al fianco della Victoria Libertas Pesaro!".