La danza di Marco D’Agostin per rievocare Nigel Charnock

Nell’ambito della ventesima edizione di TeatrOltre, questa sera (Teatro Sperimentale, ore 21) andrà in scena Best regards, spettacolo intelligente e malinconico, acuto e appassionato del pluripremiato Marco D’Agostin. Artista attivo nel campo della danza e della performance, D’Agostin è vincitore di due Premi UBU e del 4° Premio Riccione speciale per l’innovazione drammaturgica.

Lo spettacolo ruota intorno ad una lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai: Nigel Charnock, l’incredibile performer e cofondatore di DV8 Physical Theatre, scomparso nel 2012.

"Nigel Charnock con i suoi spettacoli – racconta Marco D’Agostin – ha allargato le maglie del genere “danza contemporanea“ ed è sembrato incarnare alla perfezione quella possibilità dell’arte che David Foster Wallace ha provato a definire “intrattenimento fallito“. In lui tutto era energia, desiderio, volontà. Ho conosciuto e lavorato con Nigel Charnock nel 2010. Questo incontro ha segnato una linea netta nel mio modo di pensare la performance. Dopo di lui, la possibilità di una danza è per me l’orizzonte entro il quale tutto in scena può accadere. Best Regards è la lettera che scrivo, con otto anni di ritardo, a qualcuno che non risponderà mai".

"È un modo per dire “caro N, anch’io volevo essere troppo“, è l’invito a partecipare a un tributo laico e pop, cantiamo assieme di una nostalgia che ci riguarda tutti, noi che non siamo arrivati in tempo per dire quello che volevamo. All’ombra del tempo scaduto e sotto la luce che Nigel continua a proiettare sulla scena di chi oggi danza, facciamo risuonare un ritornello martellante, spieghiamo di fronte ai nostri occhi un foglio bianco e chiediamoci come la cominciamo, questa lettera impossibile?".

Info e biglietti al Teatro Rossini, circuito AMAT/vivaticket anche online.

ma. ri. to.