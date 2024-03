La danza di Masako e il dj set classico

Alle ore 18.30 al "Gra’ non solo cibo da cortile" evento di lancio di DiClassica, podcast divulgativo di otto puntate per raccontare vita e opere di otto straordinarie musiciste e compositrici degli ultimi due secoli. Il pomeriggio nel locale di via Rossini prevede un programma che inizierà con una performance di danza contemporanea a cura di Masako Matsushita sulla musica di Reeling di Julia Wolfe (protagonista della prima puntata del podcast) e proseguirà con un dj set di musica classica. Previsto un collegamento in diretta con il programma Caterpillar di Rai Radio 2.