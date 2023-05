La danza ritorna protagonista Laboratorio per chi vuole imparare

Oggi al Museo Nazionale Rossini di Pesaro torna protagonista la danza con un progetto aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e provare un’esperienza nuova con il linguaggio del corpo.

Nella splendida cornice della Sala degli specchi, si terrà il laboratorio di danza storica "Danza che ti passa… nel salotto del giovane Gioachino!", un’occasione unica per imparare in poco tempo a danzare come si faceva all’epoca di Rossini e per vivere il museo come luogo di incontro e di condivisone delle arti.

Organizzato da Sistema Museo, il progetto è a cura di Enrica Sabatini, direzione artistica Associazione Pesaro Art&Music (Pam), insegnante danzatrice e musicista specializzata in danze e musiche antiche, che coinvolgerà i partecipanti (giovani e meno giovani) in un percorso di facile apprendimento, della durata di un’ora e mezza. Da seguire nel pomeriggio di oggi dalle 16 alle 17.30 (età minima 11 anni, prenotazione obbligatoria al numero 0721 192 2156 oppure [email protected]). Passi, movenze e soavi melodie faranno da guida per imparare a muoversi in modo armonico, divertendosi, come si faceva nei salotti borghesi in occasione di feste ed intrattenimenti, oltre a scoprire che già nell’antichità, la pratiche della danza e della musica soddisfacevano la necessità di educare in eguale misura corpo e spirito.

Il laboratorio ha come obiettivo l’attività motoria ed espressiva utile all’acquisizione ed al potenziamento della consapevolezza corporea (capacità di percepire lo spazio circostante, gestire sé stessi e gli altri nello spazio), della coordinazione motoria, dell’uso del peso, dell’organizzazione dei movimenti, della sensibilità ritmico-musicale e della capacità di interazione e collaborazione. Danzatrice e musicista pesarese, la Sabatini si è diplomata in Viola da Gamba al Conservatorio Statale di Musica "A. Boito" di Parma con il maestro Roberto Gini, svolge attività di insegnamento e di ricerca nel campo della danza storica tenendo laboratori per scuole statali di ogni ordine e grado e corsi annuali per adulti e bambini in collaborazione con comuni, enti, associazioni e scuole di danza. È direttrice delle seguenti formazioni: Ensemble Rosantico, Gruppo di Danza Storica "Guglielmo Ebreo da Pesaro" e "Guglielmo Ebreo Early Dance Company" con i quali realizza concerti, animazioni e spettacoli da lei creati nell’ambito di rassegne e festival. Il Museo Rossini è la narrazione di un lungo viaggio artistico e sentimentale, unico nel suo genere, avvincente, drammatico e ricco di aneddoti curiosi; di una vita vissuta come un melodramma al tempo stesso serio e comico, doloroso e amoroso.

A conclusione di ogni laboratorio, si terrà un momento di danza collettivo con tutti i partecipanti, a cui sarà possibile assistere, prima di festeggiare nella corte di Palazzo Montani Antaldi con un assaggio di vino per deliziare il palato, alla maniera del genio di Pesaro. Una piacevole di degustazione offerta da Rossini Bistrot. Info. 0721 1922156.

b.t.