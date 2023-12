La danza sarà al centro del concerto di domani diretto da Mangani

Sarà la "danza nel corso del tempo" il filo conduttore del tradizionale concerto di inizio anno di Urbino, in programma domani alle 17, a Teatro Sanzio. Sul palco salirà l’Orchestra di strumenti a fiato della città, che presenterà un programma comprendente brani di vari stili ed epoche: si spazierà da antiche danze in stile rinascimentale, scritte dal Maestro Michele Mangani (che dirige l’orchestra), ai celebri tango dell’argentino Oscar Piazzolla, per poi arrivare a danze ebraiche e celebri polka e walzer composti dall’austriaco Johann Strauss.

L’ingresso all’evento, patrocinato dal Comune, sarà gratuito. L’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino risale al 1798, quando fu fondato il “Concerto cittadino“. In oltre due secoli, si è sempre mantenuta operosa nella comunità urbinate, in cui si dedica all’attività istituzionale bandistica, a quella concertistica e alla presentazione e realizzazione di progetti didattici in ambito scolastico ed extrascolastico.

Da sempre ospitata e sostenuta dalla Cappella musicale del Ss sacramento di Urbino, attualmente l’orchestra è composta da circa 40 elementi, tra cui musicisti amatoriali e alcuni giovani studenti e diplomati di Conservatorio. Dal 1994, la formazione è diretta dal Maestro Michele Mangani (foto), che ha curato arrangiamenti e trascrizioni di tutto il programma.

n. p.