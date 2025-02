La “Dea Fortuna“ non bacia Luca Nardi

Sembrava il giorno giusto per Luca Nardi, invece il quarto di finale è andato a un encomiabile Quentin Halys. Il transalpino batte alla fine un grande giocatore che ancora una volta non è stato abbastanza fortunato. Luca Nardi avanti di un set e un break ha subito nel secondo set il rientro del francese, che ha giocato un tennis pieno di varianti e di fatica. Halys sul 5-5 del tiebreak ha pizzicato per pochi millimetri una riga che ha fatto tutta la differenza del mondo.

Decide la fortuna? Forse sì e così il cammino di Luca Nardi a Dubai finisce ai quarti di finale. L’azzurro, lucky loser del torneo 500, viene sconfitto dal qualificato Quentin Halys con il risultato di 2-6 6-3 7-6 in due ore e 6 minuti di gioco. Il francese, dopo un inizio complicato, rimonta e centra la terza semifinale in carriera. Nardi, invece, lascia gli Emirati Arabi con tante cose positive: i quarti di finale, i primi nel suo curriculum, e il best ranking: da lunedì sarà il nuovo numero 66 della classifica Atp. Inoltre, in questo match, Luca Nardi è la palese dimostrazione che il servizio, nel tennis moderno, non sempre è fondamentale. Lui serve il 32% di prime, ma si prende anche il primo break del match nel quarto game, sfruttando i numerosi errori del francese (30 a fronte di 33 vincenti). Sul 4-2 la storia si ripete: Halys è falloso, soprattutto con il rovescio, Nardi è solido e preciso.

Nel secondo parziale il movimento delle le gambe di Luca Nardi cala. E il talento del Baratoff perde sicurezza. Parte con un break, dopo cede per la prima volta nel match, a zero, il servizio. Halys alza la percentuale di prime, concede meno errori, accorcia gli scambi e tira fuori una serie di serve and volley che vale il nuovo vantaggio. Questo break è quello che porta il francese, che rischia sempre, a conquistare il secondo set: 6-3 in quaranta minuti.

Purtroppo a Luca Nardi è davvero mancata l’indispensabile freddezza nel secondo set: ha dato modo al francese di riprendere forma ed energia. La fatica, però, non tarda a bussare alla porta del transalpino e arriva nel momento decisivo. Sul 3-3 del terzo parziale, Nardi annulla tre palle break. Però il talento di Pesaro paga la stanchezza nei momenti più difficili. E la fortuna si schiera nei punti decisivi dalla parte di Quentin Halys: con una riga appena toccata dalla pallina e con un lungolinea di Luca che esce di un nulla, chiudendo così il tie break. Nardi, pur avendo registrato un netto calo al servizio, ha fatto le cose giuste al momento giusto, compreso uno schiaffo al volo da applausi in un momento decisivo. Peccato che il match sia finito nel peggiore dei modi, con la sconfitta del talento pesarese.