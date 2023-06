La demolizione dolce dell’Hotel Garden: "Così abbiamo abbattuto un piccolo grattacielo"

Enzo Raho*

La demolizione dolce dell’Hotel Garden si è conclusa: è stata un lavoro pianificato ed eseguito con uno dei migliori subappaltatori specialisti nel settore, Ecodemolizioni di Rimini. Eravamo pienamente consapevoli che tali attività presentavano un livello di rischio di incidente nei confronti dei lavoratori coinvolti e delle abitazioni estremamente vicine all’edificio da demolire, nonché dei passanti di viale Trieste. Sono state pertanto prese in considerazione diverse misure di prevenzione che hanno garantito la massima riduzione del rischio. Quella sicuramente più visibile è stato il grande telo di contenimento contro la proiezione dei detriti: trenta metri di altezza e 10 di larghezza. Per un peso pari a circa 9 tonnellate. Dispositivo parecchio efficace che veniva quotidianamente sollevato da una autogrù. La gestione del telo però doveva essere accurata essendo molto sensibile alle condizioni del vento.

Ha sicuramente destato molto interesse la modalità con cui l’operatore muoveva la pinza idraulica durante la demolizione: attrezzo capace di strappare anche vibrando porzioni dell’edificio, sminuzzando il più possibile i detriti in quota. Così facendo si garantiva una caduta degli stessi controllata, evitando rimbalzi e rotolamenti pericolosi. Durante tutta l’attività era assolutamente cruciale evitare quello che in gergo tecnico internazionale viene definito lo “shortcut“, cioè quando viene presa una decisione affrettata che si pensa che possa ridurre i tempi di esecuzione del lavoro, quindi rischiando di oltrepassare le misure di prevenzione di incidenti. Pertanto, ogni scelta critica veniva discussa dal personale di Ecodemolizioni con i supervisori di Renco, sempre presenti in cantiere e con il personale tecnico, il direttore lavori Ing. Alberto Marchetti e il coordinatore per la sicurezza Carlo Cencioni, che hanno dato un contributo decisivo per la riuscita dell’intera operazione. Io stesso sono stato spesso in cantiere soprattutto nei momenti cruciali: era infatti importante che l’operatore e tutto il personale di Ecodemolizioni non ricevesse alcuna pressione, neppure psicologica, e che ogni decisione fosse ben ponderata. D’altra parte, però, il fattore tempo era anche importante. Il caso ha voluto invece che ci siamo ritrovati a dover affrontare un maggio abbastanza anomalo, con giornate di grandine e forte pioggia che, come sappiamo, hanno pure provocato seri danni alla città di Pesaro. L’esperienza nel campo di Ecodemolizioni e le conoscenze di Renco in ambito internazionale hanno comunque garantito il miglior risultato, che spesso è stato apprezzato dalle numerose persone che osservavano il lavoro manifestando a volte anche ammirazione, soprattutto nei confronti delle capacità dell’operatore del subappaltatore, il riminese Mirco Ciavatta. Siamo riusciti a consentire per quasi tutta la demolizione l’uso della pista ciclabile e una signora del vicinato ci ha offerto gentilmente una torta fatta in casa, gesto affettuoso che ci ha scaldato il cuore. La ricostruzione dell’hotel partirà in ottobre.

* delegato alla sicurezza

di Renco