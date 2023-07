La deriva del Poderino, ora ritrovo di bulli

Da quartiere "bene" a ritrovo di baby gang. E’ allarmante la parabola del Poderino in cui, negli ultimi anni, sono sempre più frequenti gli interventi di polizia a seguito delle segnalazioni dei residenti esasperati dagli schiamazzi e dai danneggiamenti perpetrati da gruppi di adolescenti che hanno scelto quel quartiere per le loro scorribande.

L’ ultima è stata sabato scorso, 22 luglio, quando un gruppo di ragazzi minorenni ha violato la sede dell’associazione Vivere Poderino per rubare delle bevande acquistate per la festa di quartiere organizzata in Piazza Unità d’Italia. Una festa che questi "ignoti" hanno poi protratto fino alle 4 del mattino, abbandonando sporcizia e rifiuti. "Bisogna parlare non solo di disagio giovanile, per il quale è giusto che si debbano adottare politiche giovanili a lungo respiro - si inserisce nel dibattito aperto in città, dopo l’aggressione di un 18enne al Lido, il consigliere comunale leghista Luigi Scopelliti -, ma anche di disagio dei cittadini che si trovano limitati negli spostamenti e nella frequentazione dei luoghi all’aperto in determinati orari e che vedono turbare la quiete notturna a causa degli atti di bullismo rivolti nei loro confronti da parte di questi ragazzi". Un video che circola in rete, girato da una residente di via Lombardia, mostra i segni del disagio dei residenti del Poderino. "Questo è quello che succede (anche peggio) tutte le sere fino alle 4 della mattina in zona Poderino, via Lombardia - denuncia una voce femminile - E’ inconcepibile dover dormire con le finestre chiuse per non sentire il gran casino che fanno. A volte non basta nemmeno quello. E’ forse ora di prendere provvedimenti?". Il consigliere Scopelliti ricorda gli interventi della Lega fanese per sollecitare l’amministrazione affinché si coordinasse con le forze dell’ordine e la polizia urbana per intervenire presso la Rocca Malatestiana, in Via Mure Augustee ed in Via Malvezzi dove episodi analoghi a quelli avvenuti al Poderino continuano a ripetersi.

"La situazione sta peggiorando - dice il consigliere - e non si vedono segni tangibili di un impegno dell’amministrazione a far si che questo problema sia risolto con provvedimenti immediati ed efficaci su tutto il territorio comunale". "Occorre rompere il legame che si crea all’interno dei gruppi di ragazzi tra i cosiddetti leader e gli altri membri del gruppo", suggeriscono alcuni residenti del Poderino. Per questo motivo i consiglieri della Lega fanese presenteranno un’ interrogazione al sindaco ed alla giunta per conoscere le azioni intraprese per affrontare l’emergenza sicurezza e riportare serenità nei quartieri chiedendo anche il coinvolgimento diretto dei cittadini e convocando assemblee pubbliche per raccogliere suggerimenti e proposte. Tiziana Petrelli