La dieta su misura a basso impatto ambientale per le scuole

"A scuola di menù… ristorazione scolastica e dintorni" è il progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Vallefoglia e l’Ast Pesaro e Urbino per promuovere la riduzione dell’impatto ambientale del cibo che consumiamo.

Per il quinto anno consecutivo nelle scuole di 25 Comuni dell’Ast Pesaro e Urbino verrà proposto un menù scelto anche in base alle ricette locali. Consisterà in un primo piatto a base di cereali e legumi, un secondo piatto a base di verdura fresca e per finire un trionfo di frutta di stagione o dolce dello/a chef". Il tutto rispettando il tema della riduzione dell’impatto ambientale. Il menù sarà proposto oggi, martedì 6 febbraio, sulle tavole delle mense scolastiche di Vallefoglia, Pesaro, Fano, Urbino, Gradara, Gabicce Mare e tanti altri comuni che sono stati promotori dell’iniziativa a partire dalla prima edizione del 2020.

La proposta di Vallefoglia è: tagliatelle al ragù di lenticchie, tortino di verdure con insalata colorata e torta di pere come dessert.

