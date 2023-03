La difesa degli imprenditori "Lo sfruttamento non è la regola Ma quando capita, denunciate"

"Vogliamo smettere di portare avanti la retorica degli imprenditori carnefici e dei giovani nullafacenti. Una terza via è possibile e il dialogo di oggi ne è la dimostrazione". Sono queste le parole di Agnese Trufelli, vicepresidente della Confcommercio Pesaro e Urbino, che ieri mattina hanno aperto l’edizione 2023 del Talent Day.

Un momento di dialogo che ha visto da un lato alcuni giovani studenti dell’istituto Alberghiero Santa Marta e dall’altro alcuni imprenditori dei pubblici servizi, delle strutture ricettive e dei responsabili di categoria, il tutto per colmare l’assenza di personale che pesa nei settori alberghiero e in quello della ristorazione.

"Ristoranti, bar e alberghi da anni si sono adeguati alle nuove esigenze dei lavoratori – ha spiegato Angelo Serra, presidente di Confcommercio –. Non facciamo passare il messaggio che tutti gli imprenditori sfruttano i propri dipendenti". Presenti anche il presidente dei ristoratori di Pesaro e Urbino, Mario Di Remigio; Luciano Cecchini di Federalberghi e Giuseppe Portanova, chef e neo eletto presidente dei ristoratori di Urbino, che ha anche raccontanto la sua storia: "Sono partito dal nulla ma oggi il mio ristorante da 18 coperti - che prende il nome di ’Portanova’ a Urbino - sta per festeggiare il suo secondo anniversario all’interno della famosa Guida Michelin. Ma per arrivare a questi livelli è necessario prendersi cura del proprio personale. Io, ad esempio, ho due team differenti per i due diversi servizi (uno mattutino e uno serale): per me significa guadagnare meno ma per i miei dipendenti vuol dire vivere".

Durante la mattinata sono state anche riportate alle associazioni di categoria le diverse esperienze di sfruttamento che alcuni giovani studenti dell’istituto Alberghiero hanno subito durante la loro ultima stagione estiva. "E’ giusto che ci rendiate partecipi di questa problematica, che ben conosciamo, ma è necessario denunciare i fatti sin da subito perchè altrimenti – ha affermato Cecchini rivolgendosi direttamente ai ragazzi – ci rimetteremo tutti: voi da un lato perché smetterete di amare questo lavoro e noi, imprenditori onesti, che non riusciremo più a reperire personale qualificato, attento e desideroso di crescere e imparare".

Presente all’incontro anche la professoressa del Santa Marta Antonella Donadei che ha poi concluso: "Con i percorsi di Orientamento aiutiamo i nostri giovani ad entrare nel mondo del lavoro ma è necessario aggiungere buon senso e una visione di futuro adeguata ai nostri giovani".

Giorgia Monticelli