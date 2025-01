La difesa del sindaco Biancani:: "Ma in giro non ho trovato di meglio"

Ieri il sindaco, Andrea Biancani, ha voluto affrontare l’argomento - La Piazza di Pesaro durante queste feste – carico di una polemica nemmeno troppo strisciante, difendendo l’allestimento natalizio di Pesaro 2024. "Sono abituato a verificare personalmente – ha scritto il primo cittadino sul suo profilo social –. Quest’anno a maggior ragione. A seguito di alcune critiche che ho letto sono andato a vedere le piazze delle principali città a noi vicine. Risultato: non ho visto un albero più bello del nostro; nessuno ha un impianto tecnologico come la Biosfera in grado di proiettare immagini spettacolari e di abbinarci la musica; nessuno ha un videomapping proiettato e programmato su un palazzo storico con la nostra qualità progettuale; nessuno ha un palco parzialmente circolare con una copertura trasparente; nessuno ha allestito una mostra d’arte contemporanea di alto livello come abbiamo fatto noi con Loreno Sguanci; nessuno o quasi ha un trenino che parte dalla piazza che porta le persone nelle varie vie o piazze della città; nessuno ha previsto una fattoria didattica con animali veri, in particolare con i cavallini, che accompagnano i bambini in piazza; abbiamo una piazza bella, aperta e libera in grado di ospitare e accogliere migliaia di persone. Rispetto il parere di tutti, ma se ogni tanto si valorizzasse anche la propria città non sarebbe male. Ovviamente tutto può essere migliorato. Cercheremo di migliorarci per i prossimi anni, anche prendendo spunto dagli altri. Buon Anno a tutti".

Le osservazioni del sindaco, siamo sicuri, non mancheranno di muovere il dibattito e il proverbiale “senso critico“ dei suoi concittadini e non solo.

Nel frattempo l’amministrazione ieri ha dato pubblicità al programma previsto il 6 gennaio quando la Vecchina, al secolo la Befana, scenderà dal tetto del palazzo comunale. E non solo. Oggi, alle 16.30, ai musei Civici “Indovina dov’è la Befi…”, sono previste attività per bambini 5-11 anni (a pagamento, durata 2 ore) Info e prenotazioni: 0721 387541. Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 16, con il “Gioco dei 4 camini”, Pesaro Village animerà Piazza del Popolo. Poi alle 17 la Befana dei Vigili del Fuoco” in collaborazione con Unicef e Comune volerà dal tetto del Municipio per una discesa spettacolare di 22 metri (65 la lunghezza di “volo”).

s.v.r.