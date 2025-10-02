La difesa di Pesaro? Due domestiche con il piumino in mano

La vittima è il basket. Se è un omicidio premeditato lo si vedrà con il passare delle giornate di campionato. L’altra sera, comunque, al palasport si è aperto il processo per cui si dovranno anche valutare le attenuanti generiche. Perché ci sono anche queste. E riguardano soprattutto il play Felder, arrivato in fortissimo ritardo rispetto ai compagni e forse anche un giocatore che deve riprendere confidenza con il parquet: ha passato molti mesi in pantofole e non con le scarpette ai piedi. Perché se quello che si è visto in campo contro Livorno è quello che passa il convento, con le sue pre narrazioni pompose, è meglio che qualcuno alzi bandiera bianca e cambi mestiere. Dire che l’impatto è stato drammatico in questa prima uscita di campionato è un eufemismo. Si sono già sentite le urla dei tifosi dagli spalti. Comunque per evitare stupidaggini come accadde con Darren Daye alla sua prima uscita ("questo al massimo può fare il custode del palasport"), occorre dare a Felder, e a questo gruppo, un po’ di tempo. Sicuramente, però, alcune perplessità la partita con Livorno le ha sollevate: tante guardie e pochi lunghi. Lunghi? Si fa per dire. Perché quello che ha raccontato il campo è una storia diversa: Miniotas non ha fisicità per andare a giocare nell’area dei tre secondi e soprattutto si è visto che non regge i contatti. Uno che tira di fioretto in un campionato dove l’unica arma vera è la clava. Accanto ha anche De Laurentiis che ha un minutaggio complicato. E il suo è un vero e proprio rebus perché per i medici non avrebbe nulla. Ma a vedere il pivot in campo non si direbbe. Il tutto sorvolando sulla difesa: due domestiche con il piumino in mano, intente a spolverare i mobili. Il problema dell’area si sta riproponendo come lo scorso anno, perché la squadra sembra non avere consistenza. L’armadio due per due tanto sollecitato nel corso dell’estate nessuno l’ha visto.

Poi c’è anche un altro tema che è quello delle guardie che sembrano un po’ troppe, forse giuste per una formazione impegnata in Eurolega. Ma non risulta da nessuna parte che la Vuelle sia tornata sui campi d’Europa. Fermo restando le attenuanti generiche, l’idea che ha passato la Vuelle è quella di un’ammucchiata senza gioco, ma con alcuni punti fermi dai quali non si può prescindere: Tambone, Maretto ed anche Bucarelli. E sulla pericolosità dall’arco i numeri parlano chiaro: 4 su 20 dalla linea dei tre punti, pari ad un 20% di media. E’ sfuggito al grande pubblico ma non agli addetti ai lavori, poi, quello che è accaduto a fine gara nella solita routine delle dichiarazioni. Per la Vuelle si è prima presentato l’allenatore Spiro Leka che ha dato la sua lettura della gara e quindi, per ulteriori dettagli, anche il direttore sportivo. Mancava solamente il parere di un rappresentante della curva sud. Perché non si è presentato nessun giocatore in sala stampa?

m.g.