"La differenza dei prezzi? Si sente" Donato e Sonia, a Pesaro da 28 anni

"Veniamo in vacanza a Pesaro dal ’95, mia moglie anche da qualche anno prima, ma in questo 2023 abbiamo sentito la differenza sui prezzi nettamente in aumento rispetto agli anni scorsi. Eppure, preferiamo spendere un po’ di più qua che in altri luoghi".

Sono convinti amanti della città, praticamente adottati, i due coniugi Donato Sodano e Sonia Greco in arrivo da Alba, in Piemonte, e ospiti del campeggio Norina. I due, genitori di due bimbi piccoli, incontrati mentre erano intenti a scattarsi un ‘selfie’ davanti la Palla, non hanno dubbi: "Gli aumenti si vedono e pesano sul portafoglio, succede qui come ovunque in Italia, ma soprattutto: i discount ormai non sono più così economici e i ristoranti hanno aumentato di molto i prezzi. Il pane in città, abbiamo visto che arriva anche a 78 euro al kg, allucinante – continuano i due -. Il campeggio non ci è costato più degli altri anni, siamo sui 750 euro per due settimane, ma è tutto il contorno che è aumentato; dalle materie prime ai ristoranti, ma anche i gelati, le colazioni e le attività da fare. Tutto costa di più e quest’anno la vacanza è aumentata di oltre 100 euro rispetto all’anno scorso. Pesaro ha alzato il prezzo della vita, è chiaro". Una bella sorpresa invece per i mercati locali che "mantengono dei prezzi sulla norma e sono i luoghi – concludono i due turisti - più convenienti per una spesa economica".

