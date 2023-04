La dinastia Cortiglioni e il forno del porto

"Lo scorso Venerdì Santo, ha chiuso, dopo oltre 130 anni, il "Forno del porto" aperto prima del 1860 insieme ad un negozio di farina da Luigi Cortiglioni (1832-1855) e negli ultimi anni condotto dalla famiglia Bonetti. Per oltre cento anni, specie prima del così detto boom economico, il Forno, per l’anagrafe popolare "el fòrne d’Fagiulén", ha svolto anche, come più grande panificio della zona, prima a legna poi dal 1938 ad aria calda, una significativa funzione economico-sociale, utilizzato dai residenti come ritrovo e riparo durante i terremoti e bombardamenti dal mare nel gennaio 1944, oltre che, abitualmente, per la cottura di pane e dolci, polli e conigli e, per Pasqua, delle tradizionali "cresce" nelle versioni "brusca e dolce", dei "bussola", una ciambella di pane di pasta dura a lunga conservazione richieste dai marinari dei pescherecci che navigavano lontani da casa per lunghi periodi, dei "bracciatelli", ciambelle soffici dolci con semi di anice venduti per Sant’ Antonio e la Festa del porto.

"L’immagine in bianco e nero (foto) mostra parte delle cresce di Pasqua portate a lievitare e cuocere dagli abitanti del quartiere prima della diffusione dei forni domestici. Il forno ebbe un grande sviluppo con la gestione di Stefano Cortiglioni (1872-1936) – del quale porto il nome – che affiancò al panificio un mulino, un pastificio, una rivendita di legna in via Cecchi e due negozi di pani e dolci in città, attivi per decenni. Cortiglioni era ricordato per la sua barca da pesca amatoriale a vela, posseduta da molti portolotti, dotata di uno dei motori di due idrovolanti austriaci abbattuti dalla contraerea italiana nella prima guerra mondiale, acquistati a Fiume. Il Forno, fino al 1956 è stato condotto dalla famiglia Cortiglioni e, superando le difficoltà di numerosi terremoti e di ben due guerre mondiali, è stato per i pesaresi il "Forno del porto" di cui ora non resta che un piacevole ricordo".

Stefano Cortiglioni