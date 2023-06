"La disabilità qui è un valore che insegna"

Da due anni a questa parte l’oratorio di Loreto allarga ancor di più la sua famiglia, diventando sempre più inclusivo.

Sono due anni, infatti, che anche i bambini e i ragazzi con disabilità fisiche o cognitive vengono "accolti a braccia aperte nella nostra grande comunità, ed anzi per noi diventano una risorsa importante per far comprendere a tutti il valore della diversità e del rispetto del prossimo. Una missione che da sempre ci poniamo", spiega Micaela Ligi, direttrice dell’oratorio di Loreto.

Grazie alla sinergia venutasi a creare con il Comune di Pesaro, che offre anche educatori preparati al supporto di bambini con disabilità, non si chiude la porta in faccia a nessuno.

"Inoltre – aggiunge Ligi – qui tutti hanno le stesse possibilità: anche i ragazzi affetti da disabilità possono diventare educatori, e per loro non c’è nemmeno un limite d’età nell’accesso al centro estivo. Un vanto per noi è essere riusciti ad improntare il nostro oratorio con questo spirito di ugualianza".