La discarica di Riceci Gambini: "Non ho ruoli" Comitato presente in aula

"È inopportuno, indelicato e poco legittimo parlare di un tema che riguarda un altro Comune". Ha esordito così ieri sera il sindaco Maurizio Gambini nel corso della Commissione lavori pubblici del Comune di Urbino dove si sarebbe dovuto parlare della discarica di Riceci, a Petriano. In Commissione è emerso che il progetto non lo conosceva nessuno, o quasi. Ma ad esclamare un secco no alla realizzazione è stata la capogruppo di Forza Italia Laura Scalbi: "Dopo esserci documentati e aver preso visione della proposta visto che è lo stesso progetto già presentato in un altro territorio" (il riferimento è a Monte Grimano Terme e Macerata Feltria). Di fatto la Commissione, convocata e presieduta dal consigliere Lino Mechelli, è finita senza votazione e quindi Pd e Viva Urbino presenteranno un nuovo ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale per saperne si più, partendo però dalla contrarietà alla sua realizzazione. Non si è espresso il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, il quale ha spiegato: "Sulla stampa è stato detto che io relaziono sul tema, ma non è vero, anzi lo apprendo dai giornali (nella convocazione ufficiale della Commissione era scritto che il sindaco avrebbe illustrato il progetto ndr). Non ho mai preso e non prendo posizione su questo tema, nemmeno se saranno i miei consiglieri a chiedermelo. I proprietari dei terreni in questione mi avevo già detto che da un anno e mezzo che erano stati contattati - ha aggiunto Gambini -. La questione dei rifiuti urbani non pericolosi non è di competenza nemmeno dell’Ata, gli amministratori non decidono né su acqua né su rifiuti. Con il biodigestore a Canavaccio mi sono espresso perché era il mio Comune. Petriano ha preso una posizione chiara e coraggiosa".

Il presidente della Commissione Mechelli ha detto: "Sento il peso di un clima che le nostre popolazioni non meritano. Penso che bisogna conoscere bene le modalità dell’intervento perché poi non c’è ritorno. Dovranno intervenire Provincia e Regione". A prendere la parola è stato poi Mario Rosati, capogruppo di Viva Urbino: "Riteniamo che vada bloccata e che il Consiglio comunale bocci il progetto perché la discarica confinerebbe nel territorio di Urbino".

"Siamo fortemente contrari, veniamo fuori da Ca’ Lucio che è stata materia di sofferenze" ha detto Lorenzo Santi capogruppo del Partito democratico.

Ad esprimersi anche Giorgio Londei, capogruppo di Urbino e il Montefeltro: "A Canavaccio ci siamo schierati contro il digestore conoscendo il progetto, ad oggi non conosco nulla sulla discarica di Riceci e quindi non voto niente perché prima di esprimermi voglio sapere".

Francesco Pierucci