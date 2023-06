La discarica perde pezzi Paolini: "Riceci, diciamo no" Tiviroli sempre più solo

La discarica di Riceci incassa un altro no. Ed è un no pesante, perché arriva dalla Provincia, messo nero su bianco dal presidente Giuseppe Paolini. "Il consiglio provinciale – si legge in una nota – prenderà posizione formale sul progetto". Paolini ha infatti annunciato un ordine del giorno specifico sul tema da discutere nella prossima seduta (domani): "Si tratta di un documento che esprime parere contrario alla realizzazione dell’impianto. Perché oltre a essere sovradimensionato per le necessità del territorio, risulta impattante sotto il profilo ambientale e paesaggistico, con conseguenze negative anche per la viabilità", chiarisce il presidente. Sul punto Paolini si era già espresso a mezzo stampa. Ora arriva anche il passaggio istituzionale con i consiglieri provinciali. "Gli amministratori devono preservare l’ambiente e il paesaggio per le future generazioni", ribadisce il presidente. Così si invitano gli uffici provinciali, "nel momento in cui venisse convocata la conferenza dei servizi, ad accogliere tutte le eventuali richieste delle amministrazioni che volessero partecipare per esprimere il loro parere sulla valutazione di impatto ambientale".

Sul tavolo anche il nodo della "necessità di chiarimento" in merito alla normativa regionale di riferimento: "La giunta regionale presenti all’assemblea legislativa delle Marche una proposta di deliberazione riguardante l’interpretazione autentica del Piano regionale di gestione dei rifiuti". Il tema è dirimente per stabilire se i rifiuti urbani – da conferire almeno nella misura del 50 per cento dei rifiuti speciali per usufruire della minore distanza di 500 metri dai centri abitati – "comprendano o meno, oltre ai rifiuti speciali derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, anche quelli provenienti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati. Che tipologicamente sono ascrivibili alla categoria dei rifiuti speciali. Invitiamo la Regione a esprimersi", conclude il presidente.

L’interpretazione autentica da parte della Regione è un passaggio importante: necessità che era stata sollevata già tempo fa dalla consigliera regionale dei 5 Stelle Marta Ruggeri. La quale sul punto aveva presentato una mozione, poi approvata all’unanimità dal consiglio regionale: è questo uno degli aspetti fondamentale su cui si giocherà, in Conferenza dei servizi, la partita della discarica.

L’intervento del presidente Paolini fa seguito a un incontro, a tratti teso, che c’è stato lunedì in Comune: c’erano il sindaco Ricci, i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri, la segretaria provinciale Pd Rosetta Fulvi, lo stesso Paolini, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e i membri pubblici del cda di Marche Multiservizi: il presidente Andrea Pierotti e i consiglieri Sara Mengucci e Margherita Pedinelli. Si è parlato della nuomina del nuovo rappresentante della Provincia nel cda dopo le dimissioni di Maurizio Mazzoli e dello squilibrio che c’è tra la parte pubblica e quella privata. Come il caso Riceci ha ampiamente dimostrato.