La Disco music c’è, la Diva anche. Piazza Valbruna accende la strobo

Tutti in pista a ballare la disco. Dal 27 al 29 giugno torna in piazza Valbruna a Gabicce Monte l’appuntamento con Disco Diva, il festival internazionale della disco music con la direzione artistica di Cristina Tassinari, giunto alla sua undicesima edizione. Sotto l’insegna dello slogan ‘Love is Groove’, la tre giorni del 2025 – anno speciale che coincide anche con il 50esimo anniversario della nascita della Baia degli Angeli, che fece di Gabicce un luogo cult per la disco - affida la sua giornata inaugurale a Carol Williams, la leggendaria first lady dell’etichetta disco Salsoul Records, la cui musica si piazzò più volte in cima alle classifiche negli anni ’70. Il suo brano ‘Love is you’, uno dei preferiti fra i frequentatori delle discoteche di tutto il mondo, è stato campionato nel 2000 dal producer e dj italiano Spiller, nella versione ‘Groovejet’ con la voce di Sophie Ellis-Bextor ed è diventato pezzo dance dell’anno, vincitore del Disco di platino in Italia, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda.

E proprio sul palco di piazza Valbruna, Carol Williams e Spiller saliranno insieme, per festeggiare a Disco Diva anche il 25esimo anniversario dell’uscita di Groovejet. Fra gli ospiti della kermesse spiccano anche i Gibson Brother, il gruppo francese degli anni ’70, celebre per lo stile originale che ha mescolato il genere disco con il blues e il rock, che torneranno a calcare il palco gabiccese, per la seconda volta dopo dieci anni. E ancora, la partecipazione di Viola Valentino, icona dell’italodisco, che con il suo ‘Comprami’ ottenne nel 1979 uno straordinario successo con oltre mezzo milione di copie vendute in Italia e in Spagna, e quella dei Gaznevada, la band dallo stile sperimentale che ha unito influenze punk, funk, elettroniche e new wave e che dal 2022 ha ripreso l’attività musicale.

Numerosi saranno anche i dj di fama: Daniele Baldelli, Dj Thor, Tommiboy, Massimino Lippoli, Ricky Montanari e Flavio Vecchi. Il 26 giugno, il festival sarà invece preceduto dallo show "David Bowie, da Young americans a Let’s dance" nei locali del Mississippi. "Anche quest’anno ci attende un’edizione entusiasmante – sostengono la sindaca Marila Girolomoni e l’assessore al Turismo Matteo Sanchioni –. Un evento che negli anni è cresciuto sempre di più portando alla ribalta nazionale e internazionale la nostra città". Ingresso 15 euro a serata. Biglietti ridotti per i residenti di Gabicce Mare.

Beatrice Grasselli