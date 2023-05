La disfida è tratta: tornano ’I Malatesta a Fano’

Tornano "I Malatesta a Fano", dal 30 giugno al 2 luglio, tra spettacoli, sfilate in costume e disfide medievali. A ricreare tra le vie e le piazze del centro storico (piazza XX Settembre, Porta Maggiore, Pincio, Rocca Malatestiana) la vita di corte ci ha pensato l’associazione La Pandolfaccia, che per 10 anni ha organizzato il Palio delle Contrade, in collaborazione con la Confcommercio a cui si deve, alla fine degli anni ‘80, la manifestazione de I Malatesta.

Ognuna delle tre giornate rievocherà un evento storico ben preciso intorno al quale ruoteranno tutte le iniziative. "Piazza Andrea Costa – anticipa il vice presidente de La Pandolfaccia Filipponi – sarà trasformata nella zona delle taverne, mentre un grande mercato storico sarà organizzato per le vie della città e in piazza XX Settembre dove sarà allestito il palco dei nobili".

Il sindaco Massimo Seri e il direttore della Cofcommercio provinciale Amerigo Varotti hanno già dato la loro disponibilità a vestire i panni dei signori della corte Malatestiana, mentre la presidente della Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, sarà una dama con un raffinato abito in velluto azzurro e oro. Alla corte dei Malatesta potranno accedere anche i fanesi e i turisti con i bellissimi abiti che troveranno sul posto, messi a disposizione dagli organizzatori. Maggiore valore acquisterà il Palio delle Contrade: le competizioni si terranno in piazza XX Settembre, nella giornata di domenica 2 luglio.

"I Malatesta a Fano – ha fatto presente il sindaco Massimo Seri – sono un’occasione per valorizzare la storia della nostra città, romana e malatestiana". Mentre l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli pensa già alle future iniziative che si potranno organizzare anche nei periodi di bassa stagione. Assicura l’impegno della Confcommercio per una promozione importante dell’evento, il direttore Varotti: "Una stagione partita molto bene ma che deve fare i conti con le disdette da quando è uscita la notizia che gli aiuti del governo per le zone alluvionate saranno estesi anche al nostro territorio. Utilizzeremo I Malatesta a Fano per far sapere che noi non abbiamo subito danni".

"I Malatesta a Fano – ha aggiunto la presidente Marcolini – è una manifestazione nata, fin dall’origine, per coinvolgere le imprese e per creare quell’atmosfera medievale fondamentale – ha concluso – per la promozione turistica".

Anna Marchetti