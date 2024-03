“La dodicesima notte“ come un inno all’amore

La dodicesima notte (o quello che volete) di William Shakespeare giunge in scena da oggi a domenica al Teatro Rossini per la Stagione Capitale di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 promossa dal Comune ed Amat, con il contributo di Regione Marche e MiC.

Il giovane fiorentino Giovanni Ortoleva, menzione speciale nel concorso “Registi under 30” della Biennale di Venezia 2018, firma adattamento e regìa dello spettacolo, dal testo considerato da molti critici la migliore commedia di Shakespeare, composta intorno al 1600, l’ultima giocosa del Bardo prima della stagione delle grandi tragedie e delle commedie nere. Un testo sorprendente, amaro ma lieve, surreale ma terreno, profondamente malinconico e irresistibilmente divertente.

"Di cosa parla La dodicesima notte? – si domanda il regista Ortoleva –. Cos’è questo strano oggetto, ricco di mondi, motivi e trame come un opale? Mi è sempre sembrato assurdo definirla una commedia romantica; è difficile non notare come l’amore, nel testo, sia spesso associato alla malattia e come le frequenti dichiarazioni d’amore siano contorte, auto-riferite, deliranti. Eppure, non si parla d’altro che d’amore in questa strana Illiria in cui Shakespeare ha voluto ambientare la sua commedia".

Info 0721 387621. Giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.