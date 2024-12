La Domenica del Borgo. L’agroalimentare locale con i migliori produttori

Oggi, a Belvedere Fogliense, è in programma la “Domenica del Borgo“, evento organizzato dal Comune di Tavullia con l’obiettivo di valorizzare la piccola frazione attraverso la promozione dei prodotti tipici locali, delle eccellenze agroalimentari ed apprezzare il lavoro di agricoltori e produttori. In particolare, la premiazione del concorso “L’Oro di Tavullia“ rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata. Per la prima volta, saranno premiati i migliori oli extravergini d’oliva del circondario, con la partecipazione di 25 campioni che saranno valutati da una giuria di esperti in collaborazione con Olea - Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori. La giornata inizierà alle 9,30 con l’inaugurazione del mercatino di produttori agricoli locali. A seguire, alle 9,45, i più piccoli potranno divertirsi con giochi e laboratori di lettura. Alle 10 è in programma la cerimonia speciale dedicata alle nuove vite: tutti i bambini nati nel 2023 riceveranno una pianta e un attestato come segno di benvenuto nella comunità. A mezzogiorno, sarà il momento di gustare il pranzo tipico “Belvederese“ (su prenotazione, con posti limitati, costo 20 euro) a base dei sapori tradizionali. Alle ore 15, lo spettacolo d’intrattenimento del barzellettiere romagnolo Nevio Bedin e dopo una pausa gustosa con castagne e vin brulè, alle 17 si darà il via alla gara dell’olio. Per tutta la giornata sarà attiva la caffetteria del Borgo, curata dalla Proloco Fogliense.