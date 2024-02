La domenica in maschera di Villa Fastiggi: "Venite con i vostri bambini a divertirvi con noi"

"Siamo prontissimi e non vediamo l’ora – afferma il presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Carlo Schiaratura – abbiamo il nostro grande magazzino pieno di dolciumi e non solo. Infatti verranno anche distribuiti vin brulè e cioccolata calda da un punto di ristoro carri; animerà la piazza il nostro dj e speaker Massimo Romani. Verranno anche lanciati dolci e non, preparati dal forno di Mariella Mosca di Villa Ceccolini. Vi aspettiamo con i vostri bambini e, mi raccomando, tutti in maschera". Infatti oggi, dalle 15, torna la sfilata del Carnevale di Villa Fastiggi. La partenza si terrà difronte la sede centrale della Banca di Pesaro in via Fratelli Cervi. Ad aprire la sfilata sarà il Trenino della scuola per l’infanzia "Grillo parlante"; quindi, realizzato dalla Carnevalesca di Villa Fastiggi, il carro "Cartoons"; poi la sfilata di figuranti a piedi "Carneval’art…..in fuga dal museo" delle parrocchie di Villa Fastiggi, Villa Ceccolini, Apsella e Montelabbate; "Pinocchio nel paese dei Ballotti"; "Fast Beer"; sfilata figuranti a piedi: "Ciapà la galena…" della Scuola di ballo; il quinto carro: "Cass….No????" del Gruppo Vallefoglia e il sesto carro "Disc Jokey" del Gruppo di Gabicce Mare.

Luigi Diotalevi